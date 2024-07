El Arzobispado de València ofrece en su web el contacto del docente acusado de terapias de conversión para personas LGTBI

Federico M. V., responsable del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis (COF) 'Mater Misericordiae' de València, le confesó a un reportero de La Sexta sus polémicas terapias de conversión sexual a personas LGTBI. Hace dos años, el abogado Saúl Castro denunciaba en una entrevista con elDiario.es que el mismo docente promocionaba las terapias. Esta misma semana, tras las denuncias de varios de sus antiguos alumnos del colegio Madre Josefa Campos de Alaquàs (València), centro educativo concertado, la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana denunció los hechos ante la Fiscalía. Sin embargo, las páginas web del Arzobispado de València y de la Conferencia Episcopal Española siguen ofreciendo el contacto del COF que dirige el docente, incluyendo un número de teléfono móvil, un correo electrónico y la dirección del Antiguo Convento del Corpus Christi de València, en la avenida de Guillem de Castro.

El “campo de trabajo” de la entidad consiste, según indica, en “acoger, ayudar a discernir y acompañar a las personas o matrimonios que tienen o han tenido sufrimientos en las relaciones interpersonales o en su proceso de maduración”. De la atención telefónica se encarga Federico M. V., “preferentemente por las tardes” (aunque ya nadie atiende las llamadas, según ha podido comprobar este diario).

Fuentes del Arzobispado de València se desvinculan de la entidad y la catalogan como una asociación pública de fieles con sus propios estatutos. Así, el COF no mantiene una “dependencia efectiva” del arzobispado, que a pesar de ello ha abierto una investigación y asegura que “se están dando pasos en todas direcciones” para averiguar los hechos. “Nosotros no hemos recibido ni denuncia ni queja, no tenemos ni idea de lo que ha podido ocurrir ahí”, añaden las mismas fuentes. La dirección del colegio Madre Josefa Campos de Alaquàs, por su parte, guarda silencio sobre la situación del docente de su plantilla.

Federico M. V. detalló a un reportero del programa Más Vale Tarde, de La Sexta, su trabajo con menores de entre 16 y 18 años. El profesor, presidente durante casi dos décadas de la Asociación Católica de Maestros de València, reconoció sin saber que estaba siendo grabado por una cámara que podía ser sancionado con una multa de hasta 160.000 euros, tal como prevé la ley autonómica de igualdad de las personas LGTBI, que prohíbe este tipo de terapias.

La Asociación Española contra las Terapias de Conversión, por su parte, ha anunciado que presentará una denuncia ante la Fiscalía al considerar que los hechos podrían enmarcarse en el artículo 510.2.a) del Código Penal por lesionar la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de colectivos protegidos.

La entidad, en declaraciones a Europa Press, ha expresado su “rechazo absoluto a los hechos reportados en medios en relación con la promoción y práctica de terapias de conversión por parte de un docente del colegio Madre Josefa Campos de Alaquàs, así como en el Centro Diocesano de Orientación Familiar 'Mater Misericordiae' de Valencia” que dirige Federico M. V. La asociación también advierte de que estas prácticas prohibidas por ley “siguen absolutamente vigentes en la actualidad”.

Terapias “aberrantes” e “inconstitucionales”

El PSPV-PSOE ha presentado una declaración institucional en las Corts Valencianes con el objetivo de que PP y Vox se posicionen sobre los casos recientes de terapias de conversión sexual a alumnos. El portavoz socialista, José Muñoz, ha recordado que este tipo de terapias, que ha tildado de “absolutamente aberrantes”, son “inconstitucionales y atentan contra los derechos humanos”.

Compromís, por su parte, ha solicitado la creación de una comisión de investigación parlamentaria “para que la sociedad valenciana pueda saber qué ha pasado y si ha sucedido en más lugares”, según ha dicho el portavoz de la formación en la cámara autonómica, Joan Baldoví.