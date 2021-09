Aurora Mora, autora del mejor podcast en valenciano: "Sampleòpolis es para mentes y oídos inquietos"

Aurora Mora (Valencia, 1981) es politóloga y jurista. También es la autora del mejor podcast en valenciano, según el programa Plis-play de À Punt. "Sampleòpolis es un podcast para mentes y oídos inquietos", asegura su creadora. Este fin de semana el podcast mensual de música electrónica se incorpora a la edición valenciana de elDiario.es.

El programa ya tuvo una primera etapa a comienzos del siglo XXI en Ràdio Klara, la emisora libre y libertaria de Valencia. "Tenía 19 años", recuerda Mora. Vinculada a movimientos sociales y habiendo descubierto la electrónica después de haber transitado por el rock, el punk y el hip hop, el programa se emitió durante una temporada completa cada viernes, lógicamente, en horario nocturno.

"Tenía un cierto rechazo hacia la música electrónica por todo lo que había significado el final de la Ruta del Bakalao, escuchaba las cintas de mi hermana y me parecían un horror. En el instituto descubrí el rap y me moló ese rollo, después empecé a escuchar otras cosas y ya se me abrió la puerta a la música electrónica de manera radical", cuenta Aurora Mora. "Es una evolución que le pasa a mucha gente en esa época", apostilla.

Siendo estudiante y sin un duro en el bolsillo, el poco dinero que tenía lo invirtió en comprar discos. "Me gusta mucho la música e investigo muchísimo, siempre con mucha curiosidad. Me intentaba comprar todas las revistas, lógicamente en una escena un poco undergroung". Durante aquella primera etapa, Aurora escribe abundante crítica musical. "Me curraba mucho las crónicas y, con el acceso a pases de prensa, tenía la posibilidad de acudir a conciertos y fiestas. Muchas veces en Barraca [mítica sala valenciana] conseguía entrevistas", recuerda.

Tras aquella primera etapa en Ràdio Klara, con la eclosión de los podcast, Sampleòpolis vuelve al primer plano de la electrónica con una primera temporada exitosa en la que ha contado con invitados como el artista urbano Soma o el DJ y productor Active Sense. "Ahora intento que el programa tenga una coherencia y una lógica interna, profundizar en temas como la historia o el papel de las mujeres en la música electrónica", declara Mora. En la serie 'Essencials' algún invitado acude al estudio de Sampleòpolis (la casa de Aurora) para explicar las canciones importantes de su vida.

El capítulo con el que se estrena en la edición valenciana de elDiario.es cuenta con el DJ, músico y sociólogo Carles Soler (más conocido como Biano), fundador de uno de los grupos esenciales de la electrónica valenciana: Orxata Sound System. Durante cerca de una hora y media, Aurora y Biano repasan historias de los movimientos sociales, fiestas en París y pinchan la música que más ha marcado al artista valenciano. "Carles es una persona entrañable, nos conocimos en un momento muy importante de nuestras vidas y estoy encantada con que haya venido", dice Mora.

Con una mesa de mezclas, un ordenador portátil con el guión y un par de micros, Sampleòpolis se ha colocado a la cabeza de la lista de los mejores podcast en valenciano, según el programa Plis-play de la cadena autonómica À Punt conducido por el periodista Eugenio Viñas, director del primer máster centrado en la materia. "Grabo en una pista como si fuera un falso directo y a veces ecualizo las voces", cuenta Aurora Mora.

La responsable del podcast sigue la filosofía de las radios autogestionadas: "Creo que se pueden hacer muchas cosas desde los márgenes que son interesantes y, a lo mejor, en algún momento llega a ser mainstream pero no creo", explica Mora, quien agrega: "Sampleòpolis es un podcast de música electrónica con espíritu punk, en la línea de la mayoría de escenas culturales que se han desarrollado desde el nacimiento de la música hecha con máquinas". Sin interés alguno por monetizar el podcast, su máxima responsable apuesta por la autogestión de la cultura libertaria. "El desarrollo y abaratamiento de la tecnología ha permitido un crecimiento exponencial de la música hecha desde y para los de abajo", dice Aurora Mora.

Sampleòpolis, además, es uno de los escasos pero cada vez más presentes podcasts en valenciano. "Hago el podcast que me gustaría escuchar como radioyente y lo hago en valenciano que es mi lengua", defiende Mora, quien echa en falta productos culturales sobre música hechos en Valencia que no sean estrictamente de folklore o de música en valenciano. "Parece que estén circunscritos a determinadas músicas o corrientes y Sampleòpolis es un podcast diferente", señala.

Sampleòpolis se incorpora este fin de semana a la edición valenciana de elDiario.es. Cada primer domingo de mes, un nuevo episodio del podcast estará disponible en este diario en formato Ivoox. Una hora y media para, como dice su presentación, "escuchar, bailar, sentir y aprender cosas entorno a la cultura musical que marcó las últimas décadas del siglo XX y que está marcando las primeras del siglo XXI".