Badenas (Vox) denuncia ante la Policía Nacional haber recibido “amenazas e insultos” en su domicilio

“Los ataques que recibo diariamente en redes sociales los ignoro, pero hoy se ha cruzado una línea que no debo tolerar”. Así comunicaba el concejal de Vox y uno de los tenientes de alcalde de María José Cattalá en el Ayuntamiento de València Juanma Badenas las “amenazas e insultos” que asegura que ha recibido este sábado en su domicilio, unos hechos que ha denunciado ante la Policía Nacional: “No quedarán impunes ni mucho menos me harán desistir en la defensa de mis principios, valores y la palabra dada”.

Estos hechos se producen después de que Badenas asegurara en el pleno municipal del pasado viernes en el debate que se produjo con motivo de la celebración del día del Orgullo en la capital valenciana: “Nosotros apoyamos las unidades de convivencia naturales, como son la familia, el barrio, la nación, la región e incluso el continente, sí las naturales”.

Badenas afirmó que la doctrina trans se originó en una una universidad de Indonesia “donde se reunieron 12 expertos que no se sabe quién había elegido y crearon la doctrina trans, personas que no fueron elegidas democráticamente por nadie y que han impulsado todas las doctrinas y legislaciones de occidente para tratar de imponer ese movimiento globalista que ustedes tratan de que todos sigamos en los países occidentales, por lo tanto ahí no nos van a encontrar nunca”.

Antes de la sesión plenaria, Badenas ha insistido en la idea de las unidades naturales: “Los españoles estamos integrados en unidades naturales de convivencia. En esos núcleos de unidad participan las personas con independencia de su sexo, de su género, de su tendencia sexual, y se puede vivir en libertad y nosotros queremos que los españoles vivan en libertad en sus unidades de convivencia naturales y no creemos en los grupos artificiales creados por la corrección política para tratar de desintegrar esas unidades naturales de convivencia. Por lo tanto nunca apoyaremos ningún lobby, porque el movimiento LGTBI es un lobby, que trate de imponer sus ideas al resto de la sociedad”. Preguntado por cuáles serían las unidades familiares antinaturales, Badenas ha contestado que “cualquiera que no sean las naturales”.