Benimaclet apuesta por un parque que comunique con la huerta soterrando parte de la ronda norte de València

Una enorme zona verde que sirva como transición entre el barrio de Benimaclet y la huerta aledaña al otro lado de la Ronda Norte. Esta es la propuesta que ha realizado este semana la asociación de vecinos del barrio para que se incluya en el Programa de Actuación Integrado (PAI) cuya redacción adjudicó la empresa municipal AUMSA el pasado mes de junio al equipo profesional Ezquiaga Arquitectura, Societat i Territori, SL, liderado por el arquitecto José María Ezquiaga.

Bajo la denominación ‘Benimaclet Porta a l’Horta’, la entidad vecinal propone el soterramiento de 400 metros de la Ronda Norte entre el camino de Farinós y el camino de las Fuentes para construir el gran parque. El presupuesto del soterramiento rondaría los 16 millones de euros a financiar por el Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno.

El proyecto de parque elaborado desde la participación vecinal y ha contado con la colaboración de Estiu en el diseño gráfico, Beta Visuals en las infografías y Suc Arquitectes en el estudio paisajístico.

El decano de la facultad de Ciencias Sociales, Ernest Cano, presentó la propuesta y el arquitecto y directivo de la asociación Arturo Sanz, explicó todos los detalles ante una gran asistencia vecinal y con la presencia de representantes de los grupos municipales de Compromis, PSPV, PP, y Ciudadanos.

También asistieron miembros de la Federació d'Associacions Veïnals de València, de la Confederació dAssociacions Veïnals (Cavecova), y representantes de diversas entidades sociales, culturales y deportivas del barrio, así como del arquitecto Carles Dolç y Enric Guinot, Catedrático de Historia Medieval y miembro de la Cátedra de l'Horta de la Universidad de Valencia.

“Hay muchos parques y muchas formas de diseñarlos y ejecutarlos. El parque que proponemos para el futuro PAI, contempla la transición entre huerta y ciudad. Benimaclet reúne las condiciones para llevarlo a cabo”, comenta el portavoz de la asociación, Paco Guardeño.

La propuesta fue bien acogida en términos generales por los representantes de Compromís y del PSPV, socios en el Gobierno municipal, aunque no ocultaron las dificultades del soterramiento de la ronda norta.

En este sentido, la concejala de Desarrollo Urbano y vicealcaldesa, Sandra Gómez, afirmó que lo que hay que plantear ahora es qué piensa el resto de partidos sobre lo que hoy se está proponiendo: “Qué piensan y cómo le van a explicar a los vecinos de Orriols, Torrefiel y de Benicalap que se soterran la ronda en el barrio de al lado y a ellos les corresponde tener los problemas del túnel; no puede haber ventanas a la huerta para unos y barreras para otros”.

Gómez advirtió sobre “la incoherencia” de esta propuesta “cuando en Pérez Galdós estamos apostando por soterrar el túnel porque genera contaminación ambiental y contaminación acústica, sobre todo, a los vecinos que viven encima”. “Quieren replicar un modelo que no es bueno para Pérez Galdós y me gustaría que alguien me explicara por qué en este caso sí es bueno para Benimaclet y sobre todo por qué es bueno para los vecinos y vecinas de Orriols, Torrefiel y Benicalap”, dijo.

El alcalde de València, Joan Ribó, rechazó a corto plazo el soterramiento de la Ronda Norte ante la falta de recursos disponibles en la administración municipal, ya que el Gobierno municipal prevé destinar 32 millones de euros al soterramiento de las vías del canal de acceso: “No tenemos recursos para abordarlo todo a la vez, este es un proyecto más a largo plazo”, dijo.

Estas reacciones no cayeron nada bien en la asociación vecinal. En el caso de Ribó le recuerdan que su planteamiento es que el presupuesto sea repartido con la opción de obtener fondos medioambientales de la Unión europea.

En cuanto a las declaración de Sandra Gómez, le reprocharon que trate de generar un enfrentamiento entre vecinos y barrios, más aún cuando se trata de una propuesta elaborada participativamente por el vecindario y profesionales de la arquitectura y paisajismo y lamentaron que se haya negado a reunirse con la entidad.