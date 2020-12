Bonig reitera su intención de seguir presidiendo el PP valenciano y Mazón se "descarta"

La presidenta regional del PP, Isabel Bonig, ha reiterado este jueves su deseo de presentarse a la reelección en el próximo congreso que celebre el partido en un acto conjunto con el presidente provincial y de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, que se ha "descartado" como posible rival de Bonig.

Ambos han mantenido una reunión en València para establecer una serie de instrucciones a los cargos públicos populares en la Comunitat que puedan "paliar las próximas subidas de impuestos a nivel nacional y autonómico".

Durante la rueda de prensa conjunta han sido preguntados por la posibilidad de que se enfrenten por la presidencia en el próximo congreso regional del partido, un extremo que Mazón -el primero en responder- ha negado al asegurar que "no hay tema, no hay ningún tipo de controversia", y que su deseo es seguir al frente del partido en Alicante.

"Hace solo cuatro meses que asumí la presidencia del partido en Alicante, la verdad es que no sé de donde salen esos rumores. Me descarto como candidato al PP regional, lo he dicho ya muchas veces", ha insistido Mazón.

"Entiendo que estamos haciendo las cosas bien en Alicante, que hemos mantenido gobiernos importantes, y quizá es por eso, pero también se hacen las cosas bien en Castellón y Valencia", ha agregado.

Posteriormente, Bonig ha asegurado que tiene una buena relación personal con Mazón y que se "piden ayuda mutuamente", pero que "eso no quiere decir que tengamos las mismas ideas, porque el PP no es un partido de pensamiento único".

"Como he dicho siempre, me presentaré al congreso regional, y espero que se presente cualquiera que lo desee, como es lógico en una democracia", ha agregado.