Se busca financiación privada para exhumar a las víctimas del franquismo: no es una “prioridad” para el PP de Castellón

El Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló ha decidido impulsar directamente los trabajos de excavación y exhumación de las víctimas del franquismo en la provincia de Castellón ante la decisión de la Diputación de no firmar el convenio que posibilitaba la realización de estas tareas. Para hacerlo posible, y ante el perjuicio humano que la decisión de la institución provincial, en manos del Partido Popular, ha supuesto para las familias que llevan “mucho tiempo esperando este momento”, ha puesto en marcha una campaña de aportaciones solidarias para poder sufragar estas labores de recuperación de la memoria.

La pasada semana el Grup de Recerca tuvo que paralizar las labores de recuperación de los cuerpos de los jornaleros José Belloti Palmer y Manuel Canos Arnau, del agricultor Amadeo Martí Vila y del comerciante Esteban Alavés Millán entre los términos de Moncofa y Nules ante la falta de fondos después de que la institución provincial que dirige la popular Marta Barrachina cortara la línea de ayudas a este tipo de trabajos. Estos cuatro vecinos de Moncofa fueron asesinados el 29 de marzo de 1939 por falangistas de esta localidad castellonense y hasta hace unos días se estaban desarrollando en la zona tareas de localización, excavación, exhumación e identificación de los restos de estas cuatro personas, fusiladas extrajudicialmente.

Barrachina respondía a las interpelaciones de los grupos de la oposición (PSPV y Compromís) en el pleno de la Diputación de Castellón, en el que le preguntaron si pensaba continuar con los trabajos de exhumación de las víctimas del franquismo, y concretamente por el caso de los cuatro trabajadores ajusticiados y enterrados en una fosa común en la localidad de la comarca de la Plana Baixa durante los últimos meses de la Guerra Civil: “Como ya dije cuando tomé posesión del cargo, primero es lo urgente para las personas y después va el resto de políticas”. Y sobre el tema de las fosas, la dirigente popular se mostró contundente al asegurar que la Diputación “no tiene ninguna competencia en memoria histórica y no es una prioridad para este equipo de gobierno”.

El PSPV se compromete a buscar fórmulas para financiar los trabajos

Ante esta decisión de la Diputación de Castellón, el secretario general provincial del PSPV, Samuel Falomir, se ha comprometido con el Grup per a la Recerca de la Memòria Històrica a buscar la fórmula para garantizar la financiación pública de las campañas de exhumaciones de víctimas del franquismo que tienen activas y programadas en la provincia. El PSPV tiende así su mano a los colectivos para la memoria democrática ante las “amenazas de los gobiernos del PP” de suprimir definitivamente cualquier tipo de colaboración para “reparar la dignidad de las personas asesinadas por la dictadura de extrema derecha”. Por ahora, explica Falomir, los nuevos gobiernos de la Generalitat y la Diputación “han asumido las tesis de Vox y han eliminado las áreas dedicadas a la recuperación de los cuerpos de los represaliados por luchar por la libertad del país, toda una declaración de intenciones”.

Los socialistas consideran que la memoria democrática “es la mejor herramienta para frenar el auge del fascismo y para construir una sociedad democrática, libre y justa” y es por eso por lo que para 2024 “buscaremos la fórmula para financiar las campañas desde las instituciones donde gobernamos los y las socialistas. Hoy en día todavía hay personas que buscan a sus seres queridos y la omisión del acompañamiento desde las instituciones a las víctimas es una falta de respeto hacia ellos”. “Las instituciones no pueden dejar solas a las víctimas. No podemos llegar más tarde de lo que ya llegamos porque el tiempo se acaba, tenemos que devolver los restos de las víctimas a sus familias para que se despidan de forma digna y se cierren heridas definitivamente antes de que sus descendientes nos dejen con la pena de no poder decirles adiós”, insistía el dirigente provincial del PSPV en Castellón.

Samuel Falomir apela a los gobiernos de la Generalitat y la Diputación a que respeten a las víctimas del franquismo, puesto que “si miras hacia otro lugar o pones palos a las ruedas a la dignificación de quienes lo dieron todo por la democracia y la libertad no te puedes considerar demócrata de ninguna forma”. En este sentido, lamenta las palabras de la presidenta de la Diputación, la popular Marta Barrachina, en el último pleno de la corporación, en las que desprecia el dolor de las víctimas y las abandona en su deseo de enterrar dignamente a sus padres, hermanos o familiares. “Es escandaloso que un mes después de solicitar una reunión con el equipo de gobierno ni siquiera se les haya contestado a la petición”.

En este contexto, Samuel Falomir reivindica la gestión llevada a cabo la legislatura pasada por el presidente José Martí y la diputada Tania Baños al frente del área de memoria histórica “para que nadie borrara de la historia a miles de personas inocentes” y el hecho de que durante el anterior mandato se consiguiera recuperar los restos de más de 200 personas “asesinadas por la dictadura fascista que ahora, por fin, descansan de manera digna y en paz”.