Casado y Bonig amenazan en València con ir a los tribunales por la política educativa del Gobierno, mientras Puig lamenta que "se use para confrontar"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha afirmado este sábado que la Comunitat Valenciana tiene una "riqueza enorme" como para que alguien la ponga de "anexo" o "apéndice de algo irreal e imposible" como los Països Catalans, algo que no van a "permitir".

Casado se ha pronunciado así en un acto educativo celebrado en el complejo cultural Las Naves de València, en el que la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha indicado que si el president de la Generalitat, Ximo Puig, no quiere contar con la ayuda de este partido en educación y opta por la "imposición", les encontrarán en los tribunales, mientras el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, preguntado por los medios sobre este acto, ha lamentado que el espacio de debate de la educación "se use y aproveche para hacer confrontación pura y dura" y ha defendido que la 'ley Celaá' "marca la línea para avanzar en la igualdad de oportunidades de los niños y niñas".

El líder del PP ha destacado que Bonig se está haciendo "una experta" en educación, pues su partido ha ganado 42 sentencias "en defensa de la libertad y la calidad educativa" en la Comunitat Valenciana, y ha asegurado que a su partido le gusta la España plural y diversa, pero unida.

Casado ha lanzado un "mensaje de optimismo", porque ha considerado que la reforma de la educativa "no le va a salir bien" al Gobierno, al que ha acusado de plantear una ley "inadecuada" y sin consenso, y ha detallado el modelo en el que creen, basado en la libertad de las familias para elegir la educación de sus hijos, la igualdad de oportunidades o un "bilingüismo cordial".

En su opinión, la lengua no debe ser un "obstáculo", sino una "autopista de conocimiento, de unión", por lo que no se puede entender que el español no sea lengua vehicular, y ha defendido incluso un "trilinguismo cordial" y sin "trampas", como la de que quien quiera estudiar inglés se tenga que escolarizar en valenciano.

Paralelamente, en declaraciones a los medios antes del homenaje organizado por el PSPV a Ernest Lluch, el jefe del Consell ha asegurado que "no es defendible en ningún momento el hacer de la educación un espacio de confrontación y maniqueísmo", ha remarcado que "en estos momentos" la educación "es la palanca de progreso de la sociedad" y ha indicado que la LOMLOE -conocida como 'ley Celaá'- "avanza en la igualdad de oportunidades de niños y niñas".

Así, ha puesto en valor que la nueva normativa "marca la línea para avanzar en la superación de desigualdades, aumentar la formación profesional y la capacidad de integración e inclusión, dar mas apoyo a la educación pública y mantener la concertada".