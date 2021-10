Castelló defensa la donació dels 32 llibres censurats a instituts del municipi en compliment de la llei valenciana LGTBI

La interlocutòria de la jutgessa Carola Soria Piquer, que feia cas a un recurs presentat per l’organització ultracatòlica Advocats Cristians i ordenava la retirada de 32 llibres de temàtiques LGTBI d’onze instituts de Secundària i un centre de menors de Castelló, ja té resposta oficial per part de l’Ajuntament en forma d’al·legacions a l’escrit de la magistrada, titular del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de la capital de la Plana.

El Consistori castellonenc defensa que la donació d’aquest material, destinat tant als alumnes de Secundària i Batxillerat com a formació del professorat, “no comporta cap vulneració dels drets fonamentals”, ja que es tracta de material “legal, que pot ser adquirit per qualsevol persona” en una llibreria.

A més, defensa que les donacions culturals entre administracions i institucions “són habituals”, alhora que recorda que, tal com indica la llei valenciana d’igualtat LGTBI del 2018, “Hi ha una obligació per part de les administracions públiques, especialment de l’educativa, d’abordar de manera específica la identitat de gènere, l’expressió de gènere, la diversitat sexual i familiar, i s’han d’incloure aquests continguts en el projecte educatiu del centre; per fer-ho, se’ls ha de dotar de les eines i els recursos necessaris per a la seua implantació”.

En aquest sentit, la regidora de Cultura, Feminisme i LGTBI, Verónica Ruiz, defensa que la donació s’ha fet “conforme a dret per facilitar eines en els centres educatius a l’efecte de coadjuvar al compliment de les lleis 8/2017 de reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere a la Comunitat Valenciana, i la 23/2018 d’igualtat de les persones LGTBI”.

Un altre dels punts que indica l’escrit dels serveis jurídics municipals és que no hi ha vulneració del dret a la llibertat religiosa pel contingut, així com que l’Ajuntament no pot ser impugnat pels continguts dels llibres “per no ser ni autor ni editor d’aquests materials adquirits seguint el procediment legal establit en la Llei de contractes del sector públic en les llibreries de la localitat”.

“Estem convençudes que amb aquesta donació hem actuat com cal, volem continuar defensant els valors de la tolerància i la diversitat i, sense cap dubte, ho tornaria a fer”, assegura Ruiz, que també ha sigut objecte d’una querella per part d’Advocats Cristians pels presumptes delictes de prevaricació, abús sexual a menor de 16 anys i provocació a la discriminació i l’odi. Així doncs, insisteix que la donació d’aquests llibres “contribueix a la inclusió i el respecte a la diversitat, fomenta la tolerància, la convivència, la igualtat, la inclusió i dona eines al professorat i l’alumnat per a treballar amb les diferents sensibilitats”.

Crítiques generalitzades a la interlocutòria judicial

Des que fa una setmana se sabera la decisió cautelaríssima dictada per la magistrada, nombroses han sigut les crítiques a la interlocutòria –llevat del grup municipal de Vox, que va aplaudir la mesura–. Des del president de la Generalitat, Ximo Puig, i la vicepresidenta Mónica Oltra fins a sindicats o editors, passant pels mateixos escriptors –algun d’ells, com Bruno Bimbi, autor de Salir del armario, alertava dels perills de fer concessions al “feixisme, que sempre comença prohibint llibres”–, fins al mateix president de la República Argentina, Alberto Fernández.

La Conselleria d’Educació va confirmar que no té intenció de retirar cap de les obres afectades per la resolució judicial ni fer cap mena d’al·legació a la interlocutòria judicial. “A nosaltres no se’ns ha comunicat res”, asseguraven fonts del departament que dirigeix el conseller Vicent Marzà, alhora que es mostraven contundents en assegurar: “Per descomptat que no retirarem res”.