Mónica Oltra sobre la censura a libros LGTBI en Castellón: “Desde la Generalitat defendemos la libertad, la democracia y las leyes”

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha afirmado este lunes en Castelló de la Plana que desde la Generalitat y las instituciones democráticas “defendemos la libertad, la democracia y el cumplimiento de las leyes”. Previamente, el president Ximo Puig también se ha referido a la censura judicial de 32 libros LGTBI en la capital de la Plana, lamentando el fallo de la jueza porque "no puede haber libertad ni igualdad si no se atiende a la diversidad" y en ese sentido ha señalado que "la sociedad en la escuela también debe expresarse con diversidad".

Oltra, que ha ofrecido una rueda de prensa durante la 37 Feria del Libro de Castelló de la Plana para defender la tolerancia y la diversidad tras la decisión judicial tomada a instancia de una denuncia presentada por la asociación Abogados Cristianos, ha insistido en que la Generalitat está "del lado de los derechos humanos, de la democracia, de la libertad y, en definitiva, del lado de la felicidad de las personas, sean las que sean sus circunstancias, lo que incluye la identidad de género o la orientación sexual”. Por eso, trabajamos por “educar una sociedad para la libertad, una sociedad en la que no hay más adolescentes insultados, ni más vidas ni libertades robadas y que no haya ningún niño, niña o adolescente que no se atreva en su casa a plantear un tema como su orientación sexual o identidad sexual”.

En el acto también han participado la concejala de Cultura, Patrimonio Cultural y Museos, Memoria Democrática, Feminismo y LGTBI del Ayuntamiento d Castelló de la Plana, Verònica Ruiz; Bruno Bimbi, autor del libro ‘El fin del armario. Lesbianas, gays, trans y bisexuales en el sigo XXI’; Cristian Carrer, coordinador técnico del Observatori contra l'Homofòbia de Catalunya y coautor del libro ‘LGTBI, claus bàsiques’; y Mercè Pérez, editora en Sembra Llibres, así como el director general de Igualdad en la Diversidad, José de Lamo.

Oltra ha denunciado que esta medida cautelarisima “no es solo una mancha para una treintena de libros, o un ataque contra el colectivo LGTBI”, sino que es un “ensayo general” que llevan a determinados grupos fascistas a “saber si ese camino se puede o no recorrer”.

“Por eso estamos aquí la Generalitat, el Ayuntamiento de Castelló de la Plana y las instituciones que defendemos la democracia y la ley, porque aquí es donde se dividen las aguas entre las personas demócratas y las que no lo son; entre las personas que están del lado de los derechos humanos y las que están con los estados totalitarios”, ha resaltado.

En esta línea ha recordado que actos como el celebrado en Castelló de la Plana no son solo para “defender la democracia y para diagnosticar primero esa escalada hacia el fascismo”, sino también para “defender la ley”.

Ley de Igualdad LGTBI

La vicepresidenta valenciana se ha referido a Ley valenciana de igualdad de las personas LGTBI, que en su artículo 24 dice que se llevarán a cabo “actuaciones específicas en los centros educativos, para garantizar que todas las personas que conforman la comunidad educativa puedan ejercer los derechos fundamentales que ampara la legislación autonómica, estatal e internacional, los centros educativos”.

“Estas actuaciones -continúa el artículo- incluirán, en el proyecto educativo y en todos los documentos que regulan la vida del centro, la promoción de la igualdad en la diversidad y la no discriminación de las personas LGTBI”.

En este sentido, la ley dice que se organizarán, dentro del plan de formación del centro, “cursos de formación sobre diversidad sexual, familiar, de género y de desarrollo sexual impartidos por personas expertas”. Además, se “fomentarán actividades de sensibilización con la colaboración de colectivos LGTBI y de madres, padres y familiares de LGTBI”.

Oltra ha recordado que a ello se suma lo recogido en el artículo 34 de esta misma norma en la que se habla sobre la “promoción de una cultura inclusiva” y se especifica que “todas las bibliotecas de titularidad de la Generalitat y las bibliotecas de titularidad municipal tendrán que contar con un fondo bibliográfico y filmográfico específico en materia de diversidad sexual, familiar, de género y de desarrollo sexual. El contenido de los materiales deberá ser respetuoso con los derechos humanos. En los municipios de más de 25.000 habitantes conformarán una sección específica”.

Obligación de conocer las leyes

“Esta es nuestra ley - ha señalado Oltra- que está vigente y que todo juez o jueza de la Comunitat Valenciana tienen obligación de conocer y cumplir y tengo la impresión de que no se la saben”.

En este sentido, ha insistido que mientras haya “mayorías sociales que den pie a estas leyes, los jueces y juezas tendrán que aplicarlas estén o no de acuerdo con ellas, porque este es el fundamento de un estado de derecho, y así es como se combate el fascismo”.

El fascismo “tiene que tener claro que estamos frente a ellos, y que necesitan algo más para tumbar la democracia. Vamos a pelearlo y estamos no solo con la defensa de estos libros sino también con los derechos de todas las personas a expresar libremente lo que piensan, estemos o no de acuerdo, porque así se fundamenta la democracia”, ha remarcado.

Ley de infancia y adolescencia

Asimismo, la vicepresidenta se ha referido también a la Ley de Infancia y Adolescencia, que en su artículo 3, reconoce a la infancia y la adolescencia como “ciudadanía activa y de pleno derecho” y el derecho a “que su opinión sea escuchada y tomada en consideración en todos los asuntos que les afectan, tanto individual como colectivamente”.

Y el punto 5 dice que es principio rector en la Comunitat Valenciana “el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, edad, núcleo familiar, ideología, nacionalidad, etnia, religión, lengua, cultura, opinión, diversidad funcional o discapacidad, o cualesquiera otras condiciones o situaciones personales, familiares, económicas o sociales, tanto propias del niño, niña o adolescente como de su familia.