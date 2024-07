El 77% de la producción vitivinícola ecológica de la Comunitat Valenciana se sitúa en la zona de la DO Utiel-Requena

El área geográfica de la Denominación de Origen de Utiel-Requena aglutina hasta el 77% del total de la producción ecológica vitivinícola valenciana. En cifras en 2023, de las 19.242 hectáreas de viñedo ecológico de toda la Comunitat Valenciana 14.792 has están en la demarcación geográfica de la DO Utiel-Requena, un 77%, y esta se eleva a un 91% respecto de la provincia de Valencia. Además, ha habido un incremento de 1.265 has de viñedo respecto al año anterior.

Así lo ha indicado el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana (CAECV) en la presentación de su informe anual que se ha producido en la sede de la DO Utiel-Requena.

El CAECV afirmaba así que “es evidente el compromiso de las bodegas de la DO Utiel-Requena por los vinos ecológicos, ya que actualmente 53 bodegas de la DO están certificadas por el CAECV para elaborar y/o envasar vinos ecológicos”.

Vicente Faro, presidente del CAECV, comentó que las características agroclimáticas en esta demarcación geográfica y “el compromiso de los operadores de viñedo y otros cultivos hacen que la comarca sea el número uno en el ranking de la agricultura ecológica”.

El informe del CAECV revela la contribución de la agricultura ecológica al relevo generacional, a la fijación de población y a la entrada de mujeres en este sector, entre otros. Además de aportar un valor añadido a los vinos, es fundamental para la protección del medio ambiente y para el desarrollo rural.