Lafarge tendrá que pagar 9 millones por la restauración del suelo protegido vulnerado por su cantera en Sagunt

La justicia ha confirmado que la cantera de Salt del Llop de la multinacional cementera Lafarge en Sagunt, excedió su perímetro de explotación invadiendo suelo protegido. Así lo ha determinado la Sección Primera de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) después de declarar la inadmisión a trámite del recurso de casación autonómica interpuesto por la empresa LafargeHolcim España SA contra la sentencia del 29 de octubre de 2020, dictada por la misma sala, que daba la razón al Ayuntamiento de Sagunt.

La provisión dictada por la corte de justicia autonómica ratifica la inadmisión a trámite que, ya en su momento, acordara el Tribunal Supremo el pasado 3 de junio y que es resolución firme, con los cuales concluye definitivamente el periplo legal y la mencionada sentencia pasa a ser de obligado cumplimiento.

Ambas decisiones judiciales, que van en sintonía, permitirán ahora al consistorio poder ejecutar subsidiariamente la restauración del perímetro sobrepasado por la explotación, unos 23.000 metros cuadrados, y la actuación consistirá en la reposición del terreno excavado, el cierre cinegético del límite de la parcela, el relleno de tierra vegetal y la plantación de arbolado y especies arbustivas autóctonas con el fin de restituir el terreno y devolverle su estado previo y sus usos anteriores a la vulneración de la legalidad municipal en materia urbanística, una actuación que el consistorio estima en torno a los 9,3 millones de euros.

Además, el TSJCV impone a LafargeHolcim España SA las costas procesales del acto jurídico, limitadas a una cuantía máxima de 1.500 euros y concluye que "contra el presente acto no cabe cabe recurso".

El concejal de Urbanismo, Quico Fernández, comenta que esta nueva decisión judicial "ratifica aquello que ya determinó el Tribunal Supremo, que también rechazó el recurso de casación de LafargeHolcim" y asegura que, con esto, se podrá enmendar el daño "no solo medioambiental sino también patrimonial" causado por esta infracción porque, "en definitiva", la empresa "estaba explotando unos recursos que no tenía concedidos y que son propiedad de toda la ciudadanía".

"Esperamos que todo continúe tal como está previsto, que se regularice la situación y se restaure la legalidad urbanística", ha manifestado Fernández en este sentido, que ha anunciado así mismo que, además, se valorarán otros incumplimientos en materia ambiental. "Es nuestro deber como administración preservar no solo la legalidad sino también los intereses de toda la ciudadanía", ha recalcado el edil.

Vulneración detectada en 2016

Después de la detección por parte de personal técnico del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Sagunt de esta infracción, la Concejalía de Territorio y Sostenibilidad del Consistorio emitió el 21 de octubre de 2016 una orden de restauración de la legalidad urbanística por obras no amparadas por autorización. Dado que LafargeHolcim España SA no aceptó la resolución y no efectuó la restauración total con anterioridad a la iniciación del consecuente expediente sancionador procede ahora –que esta nueva sentencia otorga, una vez más, la razón al ayuntamiento– que se cumpla con la preceptiva sanción administrativa para la ejecución subsidiaria de la actuación, que el ayuntamiento tasa inicialmente en un coste de 9,3 millones de euros, sin perjuicio de la liquidación definitiva respecto al coste real final.

Fue mientras se redactaba la declaración del Paraje Romeu como Paraje Municipal cuando se constató que existía la invasión de una importante superficie cualificada como suelo no urbanizable protegido y en la cual LafargeHolcim España SA había excedido el perímetro de explotación y extracción de la cantera situada en la partida de Salt del Lobo, ocupando terreno perteneciente al Ayuntamiento, lo cual constituía una infracción urbanística y ambiental muy grave.

A raíz de esto, el Consistorio inició los trámites para instar la empresa a restituir el terreno sobrepasado irregularmente y, ante la negativa, se procedió a iniciar acciones que fueron recorridas por LafargeHolcim España SA ante varias instancias judiciales, pero que en todas las ocasiones las resoluciones han resultado favorables a los intereses del Ayuntamiento de Sagunto en nombre del interés general de la ciudadanía.

Después de la confirmación por el propio Ayuntamiento de la orden de 2016 de restitución en reposición el 23 de marzo de 2017, la empresa apeló ante el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de València, que desestimó su recurso el 25 de febrero de 2019, y posteriormente acudió al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, quien dictó sentencia favorable al Consistorio a 29 de octubre del pasado año 2020. Después de esto, LafargeHolcim España SA presentó sendos recursos de casación ante la Sala de Contencioso del Tribunal Supremo y ante la Sala Contenciosa-Administrativa del TSJCV, que de nuevo –y en ambas ocasiones en firme– acordaron dar nuevamente la razón al Ayuntamiento de Sagunto al no admitir a trámite estos recursos de casación.

Con todo esto, ahora el Ayuntamiento iniciará un proceso de contratación por la cantidad estipulada del expediente de ejecución subsidiaria porque una empresa lleve a cabo el proyecto y la obra de restauración.