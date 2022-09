La Mancomunitat de l’Horta Sud creará un censo de ADN comarcal para mejorar la identificación de los animales

La Mancomunitat de l’Horta Sud creará un censo de ADN canino para la comarca que mejorará la identificación de los animales. Con el control de la huella genética de los canes de la comarca se pretende ofrecer más seguridad a los propietarios de los perros y mejorar la convivencia, la imagen de los municipios y sus condiciones higiénico-sanitarias controlando el abandono incívico de las heces caninas en las calles.

La entidad supramunicipal costeará el proceso de creación del censo genético canino por ADN en los 20 pueblos de l’Horta Sud. Los municipios que ya tienen instaurado el registro genético tendrán la oportunidad de actualizarlo para posteriormente unirlo a la nueva base de datos comarcal.

El objetivo de la Mancomunitat con esta iniciativa es doble, por un lado mejorar la limpieza de las vías públicas y por otro lado, tener un censo actualizado y fiable de los canes que viven en las diferentes poblaciones que ayudará a la localización e identificación de los propietarios en el caso de que fuera necesario.

Las heces abandonadas en las calles podrán ser comparadas con el censo canino que se creará con el ADN de los perros y de esta manera se localizará a los infractores. En este sentido, se trabaja también en la homogeneización de las ordenanzas municipales sobre tenencia de animales para establecer la misma sanción para los comportamientos incívicos de no recoger las heces de los animales. Además, debido a la cercanía de los municipios, algunos separados por una calle, se evitará la práctica incívica de no recoger los excrementos dependiendo de si un término municipal tiene censo de ADN canino o no.

Para la creación de este censo canino en l’Horta Sud, se establecerá un plazo para que los propietarios puedan realizar las pruebas genéticas a cada perro.

Éstas se realizarán a través de las clínicas veterinarias de la comarca que quieran adherirse al proyecto.

“Consideramos muy importante este proyecto puesto que el comportamiento irresponsable de algunos propietarios de perros que no recogen las heces caninas es un tema que nos afecta a todas las poblaciones”, ha declarado José Francisco Cabanes, presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud. Además, Cabanes ha apuntado que esta medida “beneficia a todos, tanto a propietarios que mejorarán la seguridad de sus mascotas como a no propietarios que verán más limpias las calles de sus pueblos”.