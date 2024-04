Morella comunica a Consellería su rechazo a la ampliación de una subestación eléctrica porque está “sobredimensionada”

El Ayuntamiento de Morella se postula de nuevo en contra de proyectos energéticos planteados en el término municipal. En esta ocasión se trata de la ampliación de la subestación transformadora de 400/132 kV ubicada en Fraiximeno, ya que el consistorio entiende que tiene un impacto muy agresivo sobre el territorio para la avifauna, el sector primario y el vecindario de esta zona. Por tanto, la administración se muestra en contra de éste y otros proyectos que afectan negativamente al territorio ya la gente que vive allí.

El texto que el ayuntamiento ha enviado a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio expone los distintos motivos de su postura. Por un lado, considera que la ampliación está “sobredimensionada”, puesto que los proyectos de ampliación de los parques eólicos se han reducido respecto a los iniciales. También porque en el proyecto de ampliación presentado por la empresa Renomar aparecen futuras líneas de evacuación hasta esta subestación, que es una infraestructura colapsada por líneas de alta y muy alta tensión (MAT). Además, la extensión física sitúa la ampliación hasta un barranco sin presentar ningún estudio de impacto ambiental sobre el mismo. Existe otro proyecto de entrada de líneas de otra empresa, por tanto, los dos proyectos planteados no son compatibles.

Por otra parte, cuando se construyó la subestación transformadora y la parte anexada de Red Eléctrica de España (REE), la parcela no contaba con las figuras de protección que posee actualmente. El proyecto de ampliación no presta atención a las declaraciones de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), Red Natura 2000, suelo rural protegido, zona inundable y proximidad a un Bien de Interés Cultural (BIC). Además, se ignoró al vecindario de la zona que vive a escasos metros de la infraestructura, así como a los campos y explotaciones, y la afección que ésta tiene para la salud. El estudio sobre los campos electromagnéticos se ha realizado sólo de la zona ampliada y no suma la ya existente. Sin embargo, en algunos puntos supera los parámetros que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

También argumenta que no se ha informado del proyecto a los propietarios y propietarias de los terrenos afectados, así como a otras entidades como la Confederación hidrográfica del Ebro o Electra Energía, que tiene una línea ubicada en la zona afectada. El consistorio considera que duplicar los transformadores aumentará la contaminación acústica, que es ya muy elevada y molesta directamente al vecindario de la masía de Fraiximeno.

Por último, el Ayuntamiento de Morella ha anexado un documento de la Generalitat Valenciana firmado el 22 de agosto de 2017, en el que consta que esta ampliación está obligada a realizar un estudio de impacto ambiental.

El alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa, ha explicado que «estamos en contra de cualquier proyecto que se instale en el término municipal y no tenga en cuenta las características del territorio y la gente que lo habita» y ha añadido que «esta ampliación, así como las líneas MAT proyectadas y la ampliación del parque eólico de Torremiró afectan directamente al vecindario y su actividad diaria y económica. Los proyectos energéticos deben ser a pequeña escala, respetuosos con el territorio y con nuestra gente y, sobre todo, que sean útiles para las personas de aquí, no para las grandes empresas externas“.