El pleno de Xàtiva aprueba las ordenanzas fiscales para 2025 para redistribuir las cargas

El pleno municipal de septiembre ha aprobado este jueves, con los votos favorables del PSPV y de Xàtiva Unida, y los votos contrarios del PP y de Vox, el dictamen relativo a la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2025.

Tal y como ya se explicó, la reforma fiscal de cara a 2025 incorpora criterios de redistribución de la carga impositiva en función del valor de las propiedades, así como también en la aplicación de bonificaciones que favorezcan a empresas, familias y comportamientos medioambientalmente responsables. En este sentido se modificarán las tasas referentes al IAE, la Plusvalía, la ICIO, el IBI y la recogida de residuos, sufriendo solos incremento las dos últimas para ajustarlas al precio real y a la legalidad vigente. El resto de tasas e impuestos municipales, como es el caso de la tasa de vehículos, el alcantarillado o el precio del agua potable continuarán un año más con los mismos parámetros, acumulando ya siete años de congelación a pesar del aumento constante del índice de Precios al Consumo (IPC).

El alcalde Roger Cerdà ha manifestado que “el nuestro es un gobierno responsable que ha planteado una reforma fiscal después de muchos años con los impuestos congelados, que no asume ni de lejos el incremento del coste de la vida que en este tiempo ha llegado al 20%. Esta reforma redistribuye la presión fiscal y apoya a las familias y a los sectores que creemos que lo merecen”.

El portavoz socialista Ignacio Reig ha expresado que “queremos año tras año mejorar el nivel de los servicios públicos, como demanda la ciudadanía, y estas ordenanzas fiscales son las que hoy necesita nuestra ciudad. Ante un crecimiento continuado de los precios y dentro de una coyuntura económica favorable, es necesario actualizar, como mínimo parcialmente, los ingresos municipales. Si de verdad nos creemos aquello de la defensa de los servicios públicos y la progresividad fiscal, se demuestra al menos dos veces en el año: a las ordenanzas fiscales y en el presupuesto”.

La portavoz de Xàtiva Unida, Amor Amorós, ha defendido que “estas ordenanzas son un ejercicio de responsabilidad, porque queremos un presupuesto responsable que equilibre ingresos y gastos. Nos encontramos en una situación de aumento continuado de la inflación, la congelación de los ingresos, la obligación de adaptar el precio al coste real de servicio y la necesidad de financiación para algunas partidas sociales justifican esta nueva fiscalidad”. Amorós ha incidido en qué “Xàtiva Unida cree en la necesidad de una fiscalidad responsable, realista y progresiva, porque los impuestos ayudan a paliar las necesidades de las personas más vulnerables. Tributar implica invertir en servicios públicos y en el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas”.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular Marcos Sanchis ha manifestado que “era el momento de bajar los impuestos, no de subirlos. Aprueban una subida de 2 millones de euros, y para lo cual van a contar con el voto en contra del PP, porque su política es la de subir impuestos, mientras que la nuestra es la de bajarlos mejorando los servicios”. A estas afirmaciones, el alcalde de Xàtiva Roger Cerdà ha lamentado que no haya “un debate de fiscalidad serio que vaya más allá del titular”. Cerdà ha replicado que “lo quieren todo gratis y que al mismo tiempo no se suban los impuestos y se bonifiquen a todas las propiedades. Ustedes proponen ahora que bajemos los impuestos pero entre 2005 y 2006 incrementaron en un 25% el IBI, entre 2006 y 2007 el incremento fue de un 17,5% y entre 2007 y 2008 de un 20%... y así sucesivamente hasta 2014 cuando lo bajaron un poco porque vendían elecciones. Esa es la realidad del que ha pasado en nuestra ciudad y del que hacen ustedes con los impuestos. Lamento que se apuntan a la moda de las fake news cuando su presidente Carlos Mazón el que está haciendo es recortar en políticas sociales, en los planes de ocupación, en sanidad o en educación”.

Por último, el portavoz de Vox Francisco Suárez ha defendido su voto en contra indicando que “siente coherentes con nuestro programa votaremos que no, porque nosotros creamos que las subidas de impuestos dañan a las familias”.