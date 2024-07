El PSPV acusa en el gobierno de Vinaròs de tener “secuestrada” la nueva pasarela sobre el río Cèrvol y de hacer peligrar la financiación europea

El PSPV de Vinaròs ha acusado en el gobierno de PVI, PP y Vox de tener “secuestrada” la pasarela ciclopeatonal recientemente construida sobre el río Cèrvol. Los socialistas aseguran que se trata de un “secuestro político” y que la intención es “verter dudas sobre la construcción de la pasarela”.

Afirman así que se ha contratado una auditoría “para crear un relato de que algo no está clara y así intentar que no se justifiquen los fondos EDUSI a Europa” porque se trata de un proyecto del anterior gobierno progresista.

Por otro lado también acusan al ejecutivo municipal de que “intentan ahogar las empresas contratistas rechazando pagar las certificaciones de obra desde el mes de diciembre con el consecuentes retrasos e intereses de demora acumulados por el ayuntamiento y por los bolsillos de todas y todos los vinarocenses”.

Desde el gobierno municipal el vicealcalde Juan Amat (PP) ha contestado que la pasarela es una infraestructura construida en el dominio público marítimo-terrestre “y tal como marca la legislación, Costas tiene que mostrar conformidad con la obra, antes de su apertura, tal como han informado con este fin la arquitecta municipal y la TAG del Ayuntamiento”.

El vicealcalde insistía que “estamos siguiendo la normativa establecida y retiraremos las vallas cuando los técnicos municipales nos lo posibilitan. Y por supuesto, el que no haremos es actuar arbitrariamente en contra del criterio de los técnicos por capricho o las urgencias de Alsina (el ex alcalde socialista de Vinaròs) que ya ha dado muestras de saltarse la ley a conveniencia, y este no es nuestro modelo”.

Durante la rueda de prensa Amat también ha querido desmentir que el Ayuntamiento atrase los pagos a la empresa constructora de manera arbitraria. Según explicaba “la UTE, no está pagando a las subcontratistas, así que siguiendo en todo momento las indicaciones de los servicios técnicos del Ayuntamiento, estamos tomando las precauciones oportunas, como es nuestra obligación, para proteger los intereses del Consistorio y de quienes la UTE no paga”.