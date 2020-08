La Comunitat Valenciana contará con un préstamo de 100 millones del Banco Europeo de Inversiones para la reparación de infraestructuras afectadas por la DANA

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), a través de su Comité de Dirección en su reunión del 31 de julio, aprobó una operación de préstamo a la Generalitat por 100 millones de euros que se destinarán a la reparación de infraestructuras y prevención de daños por la DANA del pasado mes de septiembre en la Comunitat Valenciana. Así lo ha anunciado este jueves el jefe del Consell, Ximo Puig, en el pleno de la Corts.

"Cuando llegamos al Gobierno en 2015, la primera vez que fuimos a Bruselas, casi nos cachean. La reputación no era cero, era menos. No nos dejaban dinero porque no lo gastábamos bien y teníamos catorce expedientes abiertos. Tuvimos que empezar a reconstruir la reputación", ha resaltado.

▶️ 'Un ejemplo de la reconstrucción de la reputación valenciana en Europa son los 18 M€ del Fondo de Solidaridad para paliar los efectos de la #DANA y los 100 M€ del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para afrontar sus efectos en la Vega Baja y en la Vall d'Albaida' @ximopuig pic.twitter.com/rIeK0rENay — Generalitat (@generalitat) 6 de agosto de 2020

Sin embargo, han conseguido "dar la vuelta", lo que ha permitido la ayuda del BEI y que les hayan "felicitado" por el plan de garantía juvenil, ha valorado Puig, a la vez que ha sentenciado: "La Comunitat Valenciana está en Europa ahora en posición de hablar".

El préstamo del BEI será a un plazo de hasta 17 años con amortización a vencimiento o 30 años amortizable y 5 años de carencia, según las preferencias y limitaciones a las que se somete la Comunitat Valenciana, ha detallado al Generalitat.

El tipo de interés de esta operación se determinará el próximo mes de septiembre cuando se solicite y se efectúe el primer desembolso, y los posteriores se realizarán en 2021 en función de la ejecución de los proyectos.

El proyecto abarca actuaciones en municipios de la Vega Baja y de la Vall d'Albaida, en diferentes departamentos como educación (reparación de centros educativos, y suministro de material escolar), agricultura (reparaciones en servicios de regadíos y caminos agrícolas) y obras públicas (reparaciones de carreteras CV 925-930-935-940-941-945-949-950-951).

También se destinará a inversiones en sanidad (daños del hospital de Orihuela y centros de salud adscritos a esa Área Sanitaria); actuaciones de Turisme CV (mantenimiento y reparaciones de infraestructuras turísticas) y EPSAR (reparaciones en estaciones de saneamiento)

Puig ha manifestado que esta es la segunda operación que el BEI financia a la Generalitat Valenciana en el último año, y se suma a los 270 millones de euros que concedió en 2019.

"Todo ello después de años en que no se otorgaban créditos tras incumplir el Consell del PP la obligación de destinar a colegios los recursos que le concedieron para eso", ha indicado.