FOTOGALERÍA

"He ido con mi hija Sofía de 9 años a un aula, nos hemos sentado con una enfermera, la han pinchado y tan tranquila; luego nos han pasado a otra aula durante 15 minutos y como no ha habido ningún tipo de reacción adversa, ya se ha ido a su clase. No estaba asustada porque ha visto que todos en casa nos hemos vacunado ya y teníamos ganas de que también la vacunaran a ella. En general los niños que he visto estaban bastante tranquilos".

Así ha explicado Pilar López, de 38 años, cómo ha sido el proceso de vacunación de su hija Sofía, la primera en vacunarse en el colegio de educación infantil y primaria Antonio Machado de València, uno de los centros en los que ha arrancado el proceso de vacunación entre los 330.000 menores de 5 y 11 años. En este centro se han vacunado 57 de los 78 niños y niñas susceptibles de ser inmunizados, es decir, un 78%.

Tal y como ha explicado José Antonio Lluch, jefe de servicio de Promoción de Salud de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, en el proceso que ha comenzado este miércoles y hasta final de mes se vacunarán en una primera fase unos 150.000 niños y niñas de 9 a 11 años, mientras que a partir del 10 de enero, se seguirá con el grupo de edad más joven, entre los 5 y los 8 años. Lluch ha estimado que de momento entre un 60% y un 80% de los padres y madres han dado el visto bueno hasta ahora a la vacunación de sus hijos e hijas.

Sandra Vilches, de 39 años, es otra de las madres que ha acudido al centro a acompañar a su hijo Ilai, de 10 años: "Me gusta que la vacunación se realice en el colegio para evitar posibles aglomeraciones en el ambulatorio y vacuno a mi hijo porque estoy convencida de que la vacuna es segura y que es lo mejor para todos. El proceso de información a los padres y de autorización sí que ha sido un poco precipitado, nos dieron los papeles firmados el lunes y el martes ya lo teníamos que devolver firmado".

Su hijo, Ilai ha asegurado que no tenía miedo. Muy al contrario, ha dicho que tenía "ganas" de vacunarse porque de esa forma se siente "más protegido". Además, ha asegurado que la mayoría de sus compañeros "sí que van a vacunarse" y que los que no lo hagan "allá con su decisión".

Ana Ramiro también ha acompañado a inocularse la vacuna a su hijo Álvaro, de 9 años. Según ha comentado, como madre estaba "deseando que le vacunen" y también ha valorado positivamente que se haga en los centros escolares. Álvaro lo tenía muy claro: "No me da miedo, es solo un pinchazo que no duele".

No todos los padres estaban a favor de la vacuna. A. P. de 49 años, prefiere no vacunar a su hija de 9 años: "Yo estoy vacunada porque lo necesito para poder trabajar y aunque no tuve efectos secundarios no voy a vacunar a mi hija porque me da miedo que pueda tener algún tipo de reacción adversa, hasta que no me aseguren que es 100% segura no voy a vacunarla".