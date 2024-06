La Comunitat Valenciana inicia l’EBAU amb més de 24.200 estudiants i exàmens en 56 tribunals

Més de 24.200 estudiants han començat este dimarts les proves d’accés a la universitat que es desenvoluparan fins al dijous a la Comunitat Valenciana.

Les proves es desenvolupen en un total de 56 tribunals repartits de la manera següent: 16 de la Universitat de València, 12 de la Universitat Politècnica de València, 11 de la Universitat d’Alacant, 11 de la Universitat Miguel Hernández d’Elx i 6 de la Universitat Jaume I de Castelló. Estos tribunals estan distribuïts per tota la Comunitat Valenciana, no únicament en la seu principal de cada universitat.

El conseller d’Educació, Universitats i Ocupació, José Antonio Rovira, ha visitat este matí la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la Universitat de València amb motiu de l’inici de les proves acompanyat per Isabel Vázquez, vicerectora d’estudis de la Universitat de València.

El conseller ha desitjat als estudiants “tota la sort del món i que puguen aconseguir els seus objectius” i ha recordat que l’any passat es va obtindre un 98,25% d’aprovats i que la nota mitjana d’accés a la Universitat dels estudiants de la Comunitat va ser de 7,43 punts.

Esta nota s’extrau de la nota mitjana del Batxillerat dels presentats a la fase obligatòria, que l’any passat va ser de 7,86 (representa un 60 % de la nota final) i la nota mitjana dels exàmens de la fase obligatòria, que va ser de 6,78 (representa un 40%).

Dels estudiants que es presenten enguany a les proves, el 59% són dones i el 41% restant hòmens. La major part d’estos estudiants, un 92%, accedix a les PAU després d’haver cursat Batxillerat, i el 8% restant ho fa després de fer un cicle formatiu. Enguany destaca, així mateix, que la matrícula d’estudiants que procedixen d’un cicle formatiu s’ha incrementat en un 13%.

El conseller ha donat ànims als estudiants i s’ha mostrat confiat que les proves es desenvolupen amb normalitat en els 5 campus universitaris.

Així mateix, ha explicat que de moment només s’ha constatat alguna mínima incidència, perquè hi ha quatre estudiants hospitalitzats que amb tota probabilitat no podran fer els exàmens estos dies. Sobre este tema, Rovira ha explicat que “es garantix que, per situacions excepcionals, l’estudiantat no perda drets d’admissió a la universitat. Així, la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Admissió ha aprovat que les seues proves d’accés de convocatòria extraordinària, en juliol, siguen considerades com de convocatòria ordinària a l’efecte de la preinscripció universitària”.

Desenvolupament de les proves

Este dimarts es fan les proves amb l’examen de Llengua Castellana i Literatura II, seguit de Valencià: Llengua i Literatura II. A la vesprada serà el torn dels exàmens de Biologia, Empresa i Disseny de Models de Negoci, Tecnologia i Enginyeria II, Història de la Música i de la Dansa i Fonaments Artístics. A continuació, es faran les proves de Física; Història de l’Art; Cor i Tècnica Vocal II; i Disseny.

Per la seua part, el dimecres començarà la jornada amb els exàmens d’Història d’Espanya i Història de la Filosofia. Els alumnes continuaran amb les proves de Matemàtiques II, Llatí II, Anàlisi Musical II i Dibuix Artístic II. A continuació, en horari vespertí, es realitzaran els exàmens de Química, Literatura Dramàtica, Geografia i Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny II. El dimecres acabarà amb la realització dels exàmens de Dibuix Tècnic II, Grec II, Tècniques d’Expressió Graficoplàstica i Geologia i Ciències Ambientals.

Finalment, el dijous a primera hora es farà l’examen d’Anglés, Alemany, Francés i Italià. A continuació, es realitzaran els exàmens de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II i Arts Escèniques II. La jornada de la vesprada es reserva per a fer les proves els alumnes als quals se li solapen algunes assignatures.