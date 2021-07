'Tancament perimetral', una obra de pandèmia d’Elisabet Roig, guanya el 27é Premi de Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida

Un retrat íntim d’una dona que pateix un tancament i que en ell va descobrint a poc a poc altres indrets ocults de la seua vida i la seua sexualitat. Aquest és l'argument de l'obra 'Tancament perimetral', d'Elisabet Roig, que va obtindre aquest cap de setmana el 27é Premi de Literatura Eròtica de la Vall d'Albaida.

Elisabet Roig (Barcelona, 1977), explicava l'experiència de la pandèmia de la Covid-19 que ha influït en aquesta obra: “La vida ens ha canviat a totes i tots, no es pot tornar a viure igual. Viure d’una manera tan interior ha produït un canvi en nosaltres i ens ha donat espai per pensar en allò que volem”.

Elisabet Roig és escriptora i editora de llibres de text i de literatura infantil i juvenil. Va estudiar Filologia i també ha treballat com a bibliotecària i llibretera. Ha publicat novel·les infantils i juvenils, i a més, ha guanyat diversos premis com el Premi de Narrativa Enric Lluch; també aquest any ha rebut una menció d’honor en un premi de novel·la romàntica en castellà. Amb l’obra “Tancament perimetral” fa el salt a la literatura per a adults i, en paraules de la mateixa escriptora “ja tenia moltes ganes de provar”.

Elisabet Roig explica que ha dedicat un temps a experimentar molt i a provar altres gèneres, aportant una mirada distinta en un gènere com l’eròtic, diferent de l’habitual, ja que sol tindre una clara influència masculina. Parla de les sensacions i emocions d’una dona, que es deixa portar pel que ella vol, pels seus desitjos amb un punt de vista terrenal.

El lliurament del premi de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida va tindre lloc dissabte a la nit en una gala celebrada a la plaça de bous de Bocairent.

Els altres 3 finalistes d’aquest any són Rafael Renier per 'Penjim, penjam'; Lourdes Toledo Lorente per 'Confesse que m’agrada'; i Víctor Garné Miravete per 'Més enllà de la finestra'.