La Dana suma 215 muertes en España

Han pasado seis días desde que el pasado martes se desató la DANA que arrasó multitud de municipios en la provincia de València (Utiel, Chiva, Paiporta, Picanya, Aldaia, Sedaví, Benetússer, Catarroja, Alfafar...), y todavía siguen rescatándose cadáveres. El Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) ha confirmado este lunes que ya son 211 la cifra oficial de personas fallecidas solo en la provincia de València (a las que habría que sumar las tres que murieron en Castilla-La Mancha y otra en la provincia de Málaga a causa del temporal). El martes se batieron récords históricos de precipitaciones en España, con 179 litros por metro cuadrado en una hora y 42 litros en 10 minutos en la localidad valenciana de Turís.

En cuanto a la cantidad de desaparecidos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado este lunes que no se puede “dar un número realmente fiable” concreto, lo que no significa que las autoridades no estén “en una búsqueda permanente de todas aquellas personas cuya desaparición ha sido puesta en conocimiento y denunciada tanto a Policía como a la Guardia Civil”.

Con todo, continua el proceso de “levantamiento e identificación de las víctimas” y hasta el domingo 3 de noviembre los médicos forenses habían realizado desde el pasado miércoles, 30 de octubre 183 autopsias a personas fallecidas por la gota fría, y de ellos, 67 están plenamente identificados gracias a las huellas dactilares. Así se recoge en la estadística actualizada del Centro Integrado de Datos (C.I.D.), órgano técnico que está integrado por una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con agentes especializados de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, y que tiene como función principal reunir y supervisar los diferentes informes de identificación que se realicen por las distintas instituciones.

Todos los difuntos a los que se les ha practicado la autopsia, cuenten o no ya con informe positivo de identificación, han ido siendo trasladados por la Unidad Militar de Emergencias (UME) desde la Ciudad de la Justicia de València, en cuyos sótanos se centraliza la recepción de las víctimas mortales, hasta la morgue que se ha montado en Fira València.

El Instituto de Medicina Legal de València tiene a su disposición más de 130 efectivos para hacer frente a la emergencia, entre médicos forenses, psicólogos, trabajadores sociales, ayudantes de laboratorio, facultativos y técnicos de autopsia, junto a personal para tramitación.

Continúan los trabajos en la zona

Mientras tanto, continúan los trabajos en las localidades asoladas por el temporal. Voluntarios llegados de todas partes trabajan codo con codo con agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil o efectivos del Ejército. Este lunes ha llegado al puerto de València, que cuenta con una tripulación de 150 marineros y lleva a bordo a 104 infantes de marina y maquinaria pesada (puede acoger a 400 personas más). El buque dispone de hangar y cubierta de vuelo para operar varios helicópteros simultáneamente, garajes para transportar un gran número de vehículos, dique inundable para operar con embarcaciones y hospital con dos quirófanos y ocho camas de UCI.

El pasado sábado, el presidente del Gobierno anunció el pasado sábado el envío de 5.000 militares y otros 5.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que se suman a los más de 2.500 efectivos militares, 1.800 policías nacionales y 2.700 guardias civiles, así como varios grupos especializados en salvamento y actividades subacuáticas, desplegados en las primeras 48 horas en Valencia.

El rey, Sánchez y Mazón, recibidos entre insultos y fango en Paiporta

Los reyes, Felipe y Letizia, visitaron la zona cero de la DANA el pasado domingo, acompañados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe del Consell, Carlos Mazón. La comitiva oficial fue recibida en Paiporta por una multitud de personas entre insultos (“asesinos”, “hijos de puta” y “fuera, fuera”) y lanzamiento de fango, una situación que desbordó a la seguridad y provocó que Mazón y Sánchez, que fue agredido con un palo, fueran evacuados por los agentes que les escoltaban. Los reyes todavía permanecieron alrededor de una hora en el lugar escuchando a algunos de los vecinos y tratando de dialogar con ellos.

El ataque a Pedro Sánchez ha sido reivindicado por la extrema derecha. Concretamente, uno de los 'voluntarios' vinculado al grupo ultra Revuelta reconoce en un chat al que ha tenido acceso elDiario.es: “Estamos los de mi asociación aquí, les hemos destrozado el coche, pero solo le hemos podido dar con un palo en la espalda”.

Después de la tormenta

El pasado sábado, el president Mazón anunciaba el pasado sábado la creación de cinco comités para gestionar la crisis generada por la DANA encabezados por un conseller cada uno: Sanidad, Infraestructuras, Vivienda y Servicios Sociales, Empleo y Empresa e Interior; Infraestructuras; Servicios Sociales y Vivienda; Empleo y Empresa; y Interior.

El Ministerio de Trabajo prepara una norma con un paquete de medidas que refuercen la protección de las personas trabajadoras ante la Dana, para evitar riesgos a su salud y represalias laborales ante las dificultades por la catástrofe, explican fuentes del departamento que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz. “Tendrá efectos retroactivos”, garantizan, para mandar el mensaje urgente a la ciudadanía de que nadie se ponga en riesgo por su trabajo desde ya mismo, una serie de medidas que van desde los permisos retribuidos hasta el teletrabajo. Además, ha avanzado este lunes que se prohibirá el despido de las personas que no hayan acudido a trabajar como consecuencia de los efectos de la Dana, es decir que se consideraran nulos y las ausencias justificadas. El Ministerio de Seguridad Social, por su parte, ha anunciado una prestación por cese de actividad que no requerirá el mínimo cotizado de 12 meses y que no consumirá el derecho al cese ordinario para el futuro.

El doctor en Epidemiología por Harvard José María Martín-Moreno avisaba de que en la zona de desastre pueden surgir hepatitis A o leptospirosis por consumir agua contaminada y también enfermedades transmitidas por mosquitos. Los voluntarios deben actuar “bajo supervisión de las autoridades”, llevar gafas, guantes impermeables, ropa larga y tener al día las vacunas.