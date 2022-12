Àfrica Ramírez, reelegida presidenta de la Junta Directiva de l’Associació d’Editorials del País Valencià

El passat dijous, 15 de desembre, l’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV) va celebrar les seues eleccions a la Junta Directiva en les quals la candidatura encapçalada per Àfrica Ramírez, editora de Balandra Edicions i actual presidenta de l’entitat, va resultar reelegida amb un 70% dels vots emesos.

La convocatòria que, per primera vegada en vint anys, ha comptat amb la presència de dues candidatures, ha estat marcada per l’alta participació dels electors (90%), així com per un ambient de respecte democràtic que ha permés la presentació de propostes dirigides a encarar els nous reptes de futur.

A la vista dels resultats, la presidenta electa ha volgut agrair aquesta significativa participació, la qual, segons les seues paraules, confirma la implicació i el compromís dels associats i “fa a la nostra entitat més necessària que mai”.

L’existència d’una candidatura alternativa suposa la confirmació de l’interés de l'AEPV per treballar en benefici del sector editorial, així com una oportunitat per a la nova junta de donar resposta a noves propostes. Per aquest motiu, Àfrica Ramírez ha proposat un espai de diàleg en el qual l’altra candidatura puga exposar el seu programa amb l’objectiu d’unificar estratègies.

Ramírez, qui enceta així el seu segon mandat com a presidenta de l'AEPV, tindrà al davant quatre anys caracteritzats per la necessitat d’aprofundiment en la interlocució amb les administracions, la continuïtat dels treballs dins del programa d’internacionalització i l’ampliació de la visibilitat de les editorials valencianes a les diferents fires del llibre, tant al plànol local, nacional i internacional. Finalment, la formació també s’establirà com un dels punts central per a aconseguir una major professionalització dels agents que integren el sector.

La futura Junta Directiva estarà constituïda per Balandra Edicions, a la presidència, Edicions Bromera i Editorial Tirant lo Blanch, com a vicepresidències, i Andana Edicions, Nau Llibres, Edicions Voramar, Litera Libros, Onada Edicions, Tabarca Llibres, Publicaciones de la Universitat de València i Editorial Fandogamia, com a vocalies, representat així “de manera transversal tots els subsectors de l’edició valenciana”, tal com ha assegurat la presidenta.