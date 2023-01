Any Joaquim Sorolla: tres museus retran homenatge al pintor de la llum en el centenari de la seua mort

Les principals pinacoteques espanyoles bolquen la seua programació anual en l’homenatge a Joaquim Sorolla. L’any en què se’n compleixen cent de la seua defunció, el Museu del Prado, el de Belles Arts de València i el Museu Sorolla han programat nombroses mostres, retrospectives i anàlisis de l’obra del pintor valencià, conegut pel seu tractament de la llum en el seu centenar d’obres.

Les mostres programades segueixen un ordre cronològic i es desenvoluparan entre Madrid, on està la casa de l’artista, i València, el seu lloc de naixement i centre dels seus olis. A la Comunitat Valenciana, les activitats que homenatgen el pintor es canalitzen a través d’una comissió coordinada per Presidència de la Generalitat, en què participen la Conselleria de Cultura i el Museu de Belles arts, mentre que a Madrid la major part estan capitanejades pel Ministeri de Cultura, titular de la Fundació Sorolla.

El Museu de Belles Arts Sant Pius V de València vol ser referent del pintor, i des del 9 de gener coordinarà tres exposicions en col·laboració amb altres institucions públiques i amb la Fundació Bancaixa (posseïdora d’obres de l’artista), al mateix temps que es desenvolupen altres actes a la ciutat que s’aniran revelant al llarg de l’any. En el Prado, on posseeixen més de mig centenar d’obres de l’autor, han rescatat nombrosos retrats de la seua primera etapa que estaven en el depòsit.

Sorolla. Orígens

La celebració del centenari arranca amb l’exposició Sorolla. Orígens, una col·laboració del Museu Sorolla de Madrid i el Sant Pius V de València per a repassar els primers passos de l’autor. La mostra analitza la primera producció artística de Sorolla entre els anys 1878 fins al 1884, just abans de la seua estada a Roma, un dels períodes menys coneguts de l’autor. És el 1883 que Joaquim Sorolla comença a ser reconegut amb la medalla de l’Exposició Regional de València, en començar el seu període realista, que el portaria un any després a aconseguir la medalla de segona classe en l’Exposició Nacional.

Els inicis de la seua carrera es mostren a través de pintures, aquarel·les, dibuixos, fotografies i documents, en un total de 70 obres per a l’exposició. La mostra pot veure’s a Madrid fins al 19 de març i a València del 30 de març a l’11 de juny, en la que serà per a la pinacoteca valenciana la primera mostra creada expressament per a homenatjar el pintor.

Entre els prestadors hi ha institucions com les Escoles d’Artesans, la Fundació Bancaixa, la Diputació de València, el Museu Abelló de Mollet del Vallés, el Museu de Montserrat, la Diputació de Barcelona, el Museu de Belles Arts de Múrcia, el Museu de Sant Elm de Sant Sebastià, la Diòcesi de Salamanca, el Museu d’Història de Madrid i el Museu Nacional del Prado, a més de nombrosos col·leccionistes particulars.

Noves adquisicions

El mes passat el Ministeri de Cultura anunciava l’adquisició de tres obres del pintor valencià per a incorporar-les al museu que porta el seu nom. Són els llenços ‘En la posada’, ‘L’esclava i el colom. Nu’ i ‘L’oferent’, pintats el 1883, quan l’artista tenia 20 anys. “El període de formació resulta bastant desconegut per al gran públic, ja que la major part d’aquestes obres estan en col·leccions privades”, recalca el ministeri, que incorpora aquestes tres obres a l’exposició sobre l’etapa primerenca del pintor. Per part seua, el Museu del Prado ha adquirit un dels retrats de Manuel Bartolomé Cossío, propietat de la família de l’historiador, que havia sigut exposat en el Museu Sorolla cedit temporalment, mentre que el Palau Reial programa un acostament a l’artista amb una exposició immersiva.

Col·lecció Masaveu

Durant l’estiu, del 29 de juny a l’1 d’octubre, els visitants del Museu de Belles Arts de València podran gaudir d’una exposició que recollirà la totalitat de les obres de Sorolla pertanyents a la Col·lecció Masaveu, fetes entre el 1882 i el 1917, tres anys abans de la seua defunció.

És una selecció conformada per obres de temàtiques i procedència diverses, que permeten comprendre la seua evolució pictòrica i entendre les claus i les aportacions del seu art a través dels diferents gèneres que va practicar, on es percep l’interés del pintor per les escenes de la faena a la mar.

Es tracta de pintures d’una de les col·leccions privades més importants d’Espanya. Totes van ser adquirides per Pedro Masaveu Peterson (1938-1993), impulsor de la fundació, que posseeix la col·lecció privada amb més nombre de peces de l’artista valencià, i la tercera en volum i importància en l’àmbit internacional després del Museu Sorolla, a Madrid, i la Hispanic Society of America, a Nova York.