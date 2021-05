Berlanga protagonitza els cicles d’estiu a La Nau i a la Filmoteca

Amb motiu del centenari del naixement de Luis García Berlanga, l’Institut Valencià de Cultura té previstes diverses activitats culturals. Una conmemoració que es prolongarà en 2022, almenys fins a la celebració dels pròxims Premis Goya, la seu dels quals serà València.

Entre les activitats específicament cinematogràfiques figura el cicle ‘Berlanga i la comèdia’, que formarà part de la programació tant de ‘Nits de Cinema’, que se celebra del 13 al 23 de juliol al claustre de La Nau de la Universitat de València, com de la ‘Filmoteca d’Estiu’, que se celebrarà del 29 de juliol al 30 d’agost als jardins del Palau de la Música. El cicle prosseguirà a partir de setembre dins de la programació regular de la Filmoteca de València.

Com en altres anys, la Filmoteca de l’IVC i el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València col·laboren “per a mantindre viva una programació cinematogràfica de qualitat a l’aire lliure durant els mesos d’estiu”, explica l’organització en un comunicat.

En el cicle ‘Berlanga i la comèdia’ es podran veure títols rellevants del gènere, amb repartiments corals i alguns amb ecos estivals, dirigits no només pel cineasta valencià, sinó també per altres grans directors. Inclou comèdies d’èpoques molt diverses que van inspirar Berlanga o van ser dirigides per directors de la seua generació o mestres del cinema admirats pel cineasta valencià.

Així, els espectadors podran gaudir de comèdies clàssiques italianes, adscrites en algun cas al neorealisme, un dels moviments cinematogràfics de la seua època. També podran gaudir de les entranyables comèdies britàniques produïdes pels estudis Ealing en els anys cinquanta i de comèdies espanyoles.

Dins d’aquest cicle estiuenc que es podrà veure des de juliol fins a setembre en ‘Nits de Cinema’, ‘Filmoteca d’Estiu’ i la sala Berlanga de la Filmoteca de València, figuren quatre pel·lícules dirigides per Berlanga: ‘¡Bienvenido, Mister Marshall!’ (1952) i ‘Novio a la vista’ (1954), dues comèdies en què Juan Antonio Bardem va participar en el guió; ‘Calabuch’ (1956), rodada a Peníscola, i ‘La escopeta nacional’ (1977), que inicia la ‘Trilogia nacional’ sobre la transició democràtica.

També es projectaran tres pel·lícules admirades per Berlanga que d’alguna manera van inspirar en la creació de ‘¡Bienvenido, Mister Marshall!’: ‘La kermesse heroica’ (1935), de Jacques Feyder; ‘Milagro en Milán’ (1951), de Vittorio de Sica, i ‘Pasaporte para Pimlico’ (1949), de Henry Cornelius, una comèdia britànica dels estudis Ealing, representats, a més, per un altre títol destacat com és ‘Los apuros de un pequeño tren’ (1952), de Charles Crichton.

També cal destacar la presència del clàssic francés ‘Las vacaciones de Monsieur Hulot’ (1953), de Jacques Tati, un cineasta molt estimat per Berlanga; i de dos clàssics imprescindibles del cinema italià: ‘Rufufu’, de Mario Monicelli (1958), i ‘Los inútiles’ (1953), de Federico Fellini.

Les activitats de l’Any Berlanga en la Filmoteca de València es van iniciar ja el passat mes d’abril durant la celebració del festival LABdeseries, amb una taula redona sobre Berlanga i les sèries.

“En aquesta ocasió, l’Institut Valencià de Cultura i la Universitat de València hem treballat junts perquè el cinema siga una celebració col·lectiva en què el públic puga gaudir de grans clàssics de la comèdia en pantalla gran, precisament l’any en què celebrem el centenari del naixement de Luis García Berlanga, un dels grans mestres de la ironia i l’humor satíric en la història del cinema”, ha assenyalat el director adjunt d’Audiovisuals i Cinematografia de l’IVC, José Luis Moreno.