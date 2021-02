Cabanyal Íntim torna en maig per a celebrar el seu 10è aniversari amb “una gran festa escènica”

El Festival Cabanyal Íntim torna aquesta primavera al calendari cultural valencià per a celebrar el seu 10è aniversari. Per a això, represa El Temps com a lema i la programació que va haver d'anul·lar i posposar l'any passat a causa de l'emergència sanitària. I ho fa carregat de confiança i barallant tot tipus de fórmules per a sortejar, seguint sempre les mesures de seguretat establides, la constant incertesa que viu el sector i els possibles canvis d'última hora.

“En aquests moments de foscor, des del Cabanyal Íntim ens sentim amb el deure moral i el compromís de seguir avant amb aquest projecte ja que entenem que són les cites com aquesta les que ens retornen la llum”, destaca la directora artística Isabel Caballero. Enfront d'altres sectors, “el teatre s'està respectant el que ens genera la confiança per a continuar treballant més enllà de les dificultats”.

Cabanyal Íntim 2021 celebrarà el seu aniversari amb una gran festa escènica, lúdica i social que tindrà lloc del 6 al 16 de maig. El Temps estructurarà tota la programació amb la qual el festival reivindicarà la seua dècada de marxa com a espai de trobada, reflexió i investigació en el qual donar visibilitat a la creació i la dramatúrgia valenciana més avantguardista i experimental.

Cerca de noves fórmules

Davant la impossibilitat de celebrar la programació a l'interior de les llars del barri del Cabanyal, segell d'identitat del festival, el certamen estudia ja noves fórmules per a encaixar la seua oferta teatral mantenint el seu esperit íntim i d'espais singulars. “En aquesta nova edició estem contemplant totes les possibilitats per a poder adaptar-nos a les noves mesures del protocol sanitari i continuar sent fidel al nostre format de festival. Treballem amb nous formats d'exhibició que anirem revelant quan estiguen definits i confirmem la seua possible implantació”, explica Caballero.

Al costat d'aquests espais escènics privats que ara es reinventen, el festival conservarà aquesta edició altres espais públics amb els quals compta des de fa anys per al desenvolupament de la seua programació i activitats. Exemple d'això és el Teatre El Musical, que acollirà la festa d'inauguració del Cabanyal Íntim, així com la celebració de la sisena edició de Territori Performance, un contenidor humà d'accions performatives i efímeres que alliberarà el seu art en les entranyes del teatre en una sessió de 3 hores ininterrompudes. Un altre dels espais que repeteix enguany la seua participació amb el festival és el Centre del Carmen, lloc que acollirà a principis d'abril la presentació del cartell de la 10a edició en un acte en el qual es revelaran totes les sorpreses i novetats per a aquesta cita tan esperada pel públic.