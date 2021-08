‘La casa de los espíritus’, dirigida per Carme Portaceli, arriba al 'Sagunt a Escena'

‘La casa de los espíritus’, el text d’Isabel Allende, en versió d’Anna Maria Ricart i amb direcció de Carme Portaceli, directora del Teatre Nacional de Catalunya, es podrà veure els dies 14 i 15 d’agost a l’escenari del Teatre Romà de Sagunt a les 20.30 hores.

L’obra està representada per Carmen Conesa, Jordi Collet, Inma Cuevas, David Fernández, Gabriela Flores, Francesc Garrido, Miranda Gas, Borja Luna, Pilar Matas i Guillermo Serrano. L’espai escènic és de Paco Azorín, la il·luminació de David Picazo i el vestuari de Carlota Ferrer. És una coproducció del Teatro Español, el Grec 2021 i el Teatre Romea.

Isabel Allende va escriure ‘La casa de los espíritus’ en 1982. En l’obra, l’autora narra la història de la família Trueba al llarg de quatre generacions, un període que comprén quasi un segle, en un país, Xile, que travessa enormes canvis sociopolítics que culminen amb una dictadura devastadora. És una saga de dones els noms de les quals tenen en comú la llum: Nívea, Clara, Blanca, Alba… Aquesta última, la més jove, serà l’encarregada de reconstruir la història.

Un laberint d’històries plenes de realisme màgic

La novel·la recull la tensió que hi ha entre la memòria, les contradiccions, la violència i com s’aconsegueix la reconciliació amb les coses que enfronten en un país i en una família. Dins trobem, per descomptat, el perdó i bàsicament l’amor.

Tota l’obra és com un laberint d’històries plenes de realisme màgic que mostra com la política planeja sobre els nostres caps i influeix en el curs de les nostres vides sense que nosaltres hi tinguem res a veure.