El CCCC reuneix per primera vegada en un museu les il·lustracions més crítiques amb l’era Trump d’Edel Rodríguez

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) reuneix per primera vegada en un museu les il·lustracions més crítiques amb l’expresident dels EUA, Donald Trump, de l’il·lustrador cubà Edel Rodríguez. El CCCC es converteix així en el primer museu del món a mostrar més d’un centenar de les caricatures de Trump realitzades per Edel Rodríguez i les reconeix com a obres d’art.

Director d’art de la revista ‘Time’, seues són algunes de les portades internacionals més impactants dels últims anys, com les icòniques imatges d’un Donald Trump sostenint el cap acabat de decapitar de l’Estàtua de la Llibertat, en la revista alemanya ‘Der Spiegel’, tan sols unes poques setmanes després de proclamar-se president dels EUA, ‘America first’ portava per títol; un Trump a punt de devorar la Terra, o el rostre de l’expresident fonent-se, en una altra mítica portada de ‘Time’, mesos abans de ser elegit, durant la campanya electoral.

L’exposició ‘Edel Rodríguez. Agente naranja’, que es pot veure a la Sala Zero del CCCC fins al 12 de setembre, ha sigut presentada aquest matí pel director del CCCC, José Luis Pérez Pont, acompanyat pel comissari de la mostra, el codirector del Festival DocsValència, Nacho Navarro, i l’artista, Edel Rodríguez, que ha intervingut per videoconferència.

La mostra, produïda pel Consorci de Museus amb la col·laboració del Festival DocsValència, té l’origen en la investigació realitzada per Nacho Navarro per al seu documental entorn de la figura de Vicent Miguel Carceller, l’editor de la revista ‘La Traca’, afusellat durant el franquisme, un dels majors actes de repressió contra la llibertat d’expressió a Espanya.

Nacho Navarro ha explicat que “estava organitzant el documental ‘Carceller, l’home que va morir dues vegades’ i els preparatius per a viatjar als Estats Units a la recerca de respostes que ens permeteren veure amb perspectiva els llaços que uneixen el passat i el present; analitzar com des que l’editor de ‘La Traca’ fora afusellat al mur de Paterna fins als nostres dies, l’atac contra la premsa i, en especial, contra els il·lustradors són una constant”.

Segons Pérez Pont, “la sàtira, la crítica i l’humor estan en l’ADN d’una societat lliure. L’exposició d’Edel Rodríguez obri des del CCCC una bretxa en la consciència col·lectiva sobre la llibertat d’expressió i de creació. El CCCC s’erigeix com un vehicle transmissor del pensament i de la cultura crítica, a través de la il·lustració, gràcies al treball d’Edel Rodríguez, una obra espectacular no només des del punt de vista estètic sinó per la forma tan clara i directa del seu missatge”.

Edel Rodríguez (El Gabriel, Cuba, 1971), l’“il·lustrador en cap dels Estats Units”, va arribar al seu país d’adopció l’1 de maig de 1980, a bord del ‘Nature Boy’, com un més entre els milers de ‘marielitos’ que el castrisme va expulsar de l’illa. Una experiència que ha marcat la seua manera de ser i estar en el món.

“En aquest país ningú hauria d’haver d’estar callat o no parlar. Això és el que era el somni americà per a mi”. Amb aquesta màxima, Rodríguez s’ha erigit en un dels il·lustradors més influents del món des de ‘Der Spiegel’ o ‘Time’.

La llibertat des de la qual encara la seua obra ha sigut un revulsiu per a l’art gràfic internacional en crear una imatgeria explícitament política. Però ha anat més enllà. Ha establit una relació personal amb el públic en permetre l’ús de les seues imatges per a mobilitzacions socials.

Durant la presentació de la mostra l’artista ha assenyalat que “per a mi és un honor tindre aquesta exposició a Espanya. La meua família procedeix originàriament d’allí i sempre recorde els meus avis i àvies quan estic de visita a Espanya. Els seus costums, menjars, frases i forma de ser eren molt espanyoles i crec que ells estarien molt orgullosos en aquest moment”, i ha afegit que “m’encanta tindre aquesta exposició en el CCCC, un centre de cultura, perquè les revistes i els cartells són cultura, són del públic. Són les formes més directes de comunicar amb el públic”. Per a l’artista ha arribat el moment també de poder exposar aquestes obres als Estats Units, on li agradaria veure “en un espai com l’Smithsonian a Washington D. C., un lloc que marca la història i la cultura dels Estats Units”.

Edel Rodríguez fa més de 20 anys que agita la societat nord-americana i la política mundial amb unes portades davant de les quals és impossible no sentir la sinceritat i la coherència amb què aborda el seu treball. “Per a mi l’únic compromís que té un artista per a poder anomenar-se artista és treballar i crear”.

L’exposició ‘Edel Rodríguez. Agente naranja’ reuneix 124 obres en diferents formats dedicades en exclusiva a les seues il·lustracions sobre Donald Trump.

Nacho Navarro ha destacat el treball desenvolupat pel director artístic de l'exposició, Jero Bono, “que ha plasmat les il·lustracions que estem acostumats a veure en paper en escultures”.

Huit siluetes corpòries realitzades a grandària real del protagonista de l’exposició, Donald Trump, rodegen el claustre gòtic del CCCC, de manera que la figura de Trump transforma l’arquitectura del centre d’art, com a antesala a l’exposició.

A l’entrada de la sala una silueta en relleu de Joe Biden es troba recomponent el cap de l’Estàtua de la Llibertat amb la llum de la torxa encesa, “il·lustració de les més polèmiques que ha creat l’artista”, ha explicat Nacho Navarro.

En les parets de l’exposició, a manera de ‘Street art’ o art de carrer, es mostren diferents pòsters, així com una selecció d’il·lustracions i caricatures de Donald Trump i les principals i més controvertides portades de les revistes internacionals ‘Time’ i ‘Der Spiegel’; al costat d’aquestes, un tsunami de 4 metres d’altura està engolint els espais més icònics de Washington.

Una altra silueta de gran format, que pareix estar en flames, presideix la sala. Es tracta de la il·lustració ‘Year one’, que es va publicar en la revista ‘Time’ amb el cap de Trump en flames, arran del seu primer any de mandat.

Completa l’exposició una caixa negra a manera de sala de cine on es projecta una peça audiovisual, en dues parts: una biografia animada amb diferents episodis de la vida i obra de l’artista, i un avanç, a l’estil ‘making off’, de la seua intervenció en el documental ‘Carceller, l’home que va morir dues vegades’.