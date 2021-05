El Centre del Carme pone en marcha más de 50 propuestas por el Día de los Museos

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) ha puesto en marcha desde este 18 de mayo, Día de los Museos, más de 50 propuesas culturales. Conciertos, danza, ‘performance’, recorridos acompañados, talleres y presentaciones se extenderán a lo largo de toda la semana, hasta el 23 de mayo, bajo el lema ‘Emergencia cultural: construyendo el ahora’.

Los bebés han sido los protagonistas de la primera jornada de actividades. El equipo de Educación y Mediación del CCCC, coordinado por Arquilecturas, ha ofrecido el taller ‘Atención, bebés en movimiento’ en el que el Espai de Telles, el espacio permanente de experimentación para bebés con el que cuenta el Centre del Carme, se ha convertido en un espacio de conversación donde poner en valor el movimiento autónomo de los niños y niñas de 0 a 3 años.

A este taller se suman las propuestas ‘El cielo está enladrillado’; ‘El plano de mi casa’; y ‘CALAIX para familias’ que buscan la apropiación del espacio del Centre del Carme por parte de sus visitantes. Asimismo el taller intergeneracional ‘Somiadors’ reivindica la capacidad creativa de todas las personas.

“Desde el Centre del Carme celebramos que la cultura es un bien accesible para todas y todos y que el espacio público está a disposición de los creadores y creadoras y de todas las personas”, ha expresado el director del CCCC, José Luis Pérez Pont. “Cada año desde el Consorci de Museus invertimos un millón de euros en programas de Educación y Mediación dirigidos tanto a la profesionalización de las personas que se dedican a la mediación cultural como en proyectos diseñados para cada franja de edad y necesidades de los públicos”, ha añadido.

Muchos valencianos y valencianas y personas procedentes de otras comunidades se han acercado a visitar las diferentes exposiciones del CCCC en los recorridos acompañados que se ofrecen: ‘Martin Parr. Parrathon’; ‘Ceballos&Sanabria. El somriure de les falles’; ‘Dulk. Rondalla del fang’; ‘Avelino Sala. Naturalezas muertas’; ‘Art Contemporani de la Generalitat. 3 anys d’adquisicions’; ‘Edel Rodríguez. Agente naranja’ y ‘Paco Sanz. Callejeros’.

El artista urbano Dulk también presenta este martes la publicación de su exposición ‘Rondalla del fang’ en una charla sobre arte y ecología acompañado por el comisario de la muestra, Fran Picazo y el grupo de expertos que han participado en su proyecto.

Entre otras propuestas esta semana se podrán disfrutar también de las jornadas ‘J.A.M. Juego, arte y migración’ en el marco de la convocatoria ‘CoSSos. Comunidades de Saberes Subalternos’; una nueva sesión de CCCC Performance de ‘¡Escucha! València’ así como la presentación de ‘La Criaturia’, un libro-objeto desarrollado por ‘Túria el loco’ el proyecto de Claudia Campos y Claudio Burguez, en su residencia ‘Estéticas Transversales - Ecosistemas de ficción’ o el taller ‘Taulell valencià’ en colaboración con València Capital Mundial del Diseño 2022.

Noche Europea de los Museos

Este sábado, 22 de mayo, el CCCC celebrará la Noche Europea de los Museos con unos conciertos en torno a su proyecto CCCC Music Lab, de la mano de la DJ valenciana Innmir y el grupo también valenciano Anouck the Band.

Innmir lleva años iluminando las pistas de baile a través de los mejores clubes y festivales del país. Ahora ha decidido dar un paso más en su carrera con el lanzamiento de su primer single de la mano del sello Vanana Records: ‘Tienes esa luz’. Un tema nacido para que los cuerpos se dejen llevar por el baile y por el optimismo de una artista que casi parece sonreír mientras canta al otro lado en cada ‘beat’.

Los valencianos Anouck the Band es una banda de ‘rock’ alternativo fundada en 2019 en València por Anouck Peris, que tras varios años tocando en solitario decide apostar por enfocar sus canciones hacia un estilo más rítmico y eléctrico dejando las acústicas en segundo plano. El grupo se compone de Anouck Peris (cantante y guitarra rítmica), Guille Giner (guitarra solista), Carlos García (batería) y Alex Pilato (bajo).

Otro de los platos fuertes de la semana es la celebración del festival 10 Sentidos, en el que colabora el CCCC. 10 Sentidos aterriza este sábado 22 en el CCCC con la propuesta ‘The very last northern White Rhino’, idea, dramaturgia y dirección de Gaston Core. En ella Core presenta la danza como exceso, como celebración derivada de la vida. Bailar hasta el agotamiento, bailar hasta el final porque tal vez ya no haya nada más que se pueda hacer.

El Centre del Carme recuerda en un comunciado que “todas las actividades que se ofrecen son gratuitas, respetando las medidas de seguridad e higiene que marcan las autoridades sanitarias”.