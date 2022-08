El circ i la música protagonitzen l’inici de la programació de l’Off Romà del festival Sagunt a Escena

El festival Sagunt a Escena, organitzat per Cultura de la Generalitat a través de l’Institut Valencià de Cultura, inicia hui la seua programació amb dues disciplines diferents a càrrec de dues formacions valencianes, La Finestra Nou Circ i Tito Pontet.

Per a Inma Expósito, directora artística del festival, “són dues propostes fresques, de qualitat, que compten amb el ritme i la força que una jornada inaugural mereix. A més, Sagunt a Escena, com a festival de titularitat pública, ha de donar suport a la creació valenciana. En aquest cas, són creacions solvents de grups amb trajectòria reconeguda amb diversos premis i nominacions, com ho és la nominació de ‘Tramvia n. 12’ a millor espectacle de circ en els Premis de les Arts Escèniques Valencianes de 2021”.

És la companyia La Finestra Nou Circ l’encarregada de començar el cartell de representacions a les 20 hores a la Glorieta de Sagunt. Amb ‘Tramvia n. 12’ combinen diversos aparells i tècniques com ara maces, roda, corda, malabars i equilibri. Dayné Álvarez, Ventura Cano, Elena Donzel, Alberto Vidal i David Sessarego són els cinc artistes que donen vida a la història d’humor i sorpreses en què es veu envoltat un grup de personatges que esperen un tren que mai ix.

Pablo Meneu i Olga Osuna han sigut els encarregats de donar forma a una peça dinàmica apta per a tots els públics en què es despleguen habilitats i destreses d’execució dinàmica. La companyia va nàixer en 2012 amb l’objectiu de produir i difondre espectacles multidisciplinaris per a tota mena d’audiències. Fins ara ha estrenat ‘L’engranatge’, ‘The Troupers’, ‘Memphis Rock & Cirk’, ‘Royal Circ’ i ‘Tramvia n. 12’. En totes les obres combinen malabars, aeris, acrobàcies i ‘clown’ amb altres disciplines com ara dansa, teatre i música en directe.

Ritmes llatins des d’Alcoi

El ‘reggae’, el mambo, el calipso i la cúmbia s’han amalgamat amb la música popular valenciana a Alcoi. Els artífexs d’aquest aliatge de ritmes estan programats el mateix dia a les 22 hores, també a la Glorieta de Sagunt. La banda Tito Pontet presentarà en directe el seu treball nou, ‘Ai, mare’, en què estreteixen els vincles entre la música del Carib i el Pacífic amb el folklore de la Comunitat.

En el seu tercer disc, la formació ha compost sis temes nous en què es manté l’esperit festiu i reivindicatiu dels dos anteriors, ‘Bon port’ (2019) i ‘Candela’ (2017), que van rebre el reconeixement del públic i la crítica amb el guardó del primer a millor àlbum musical de l’any en els Premis Tresdeu i les nominacions dels dos treballs a millor disc de mestissatge en els Premis Ovidi.

La banda compta amb la poderosa veu i presència d’Alba Terol. L’acompanyen en escena Pablo Rossell amb la percussió, Hazael Rico amb els teclats, David Blanes amb la trompeta, Cristian Giner amb la guitarra, Carles Pascual amb el trombó, Jordi Oltra amb el saxo baríton i Pau Jordà amb el saxo alt.

D’aquest nou EP ja han llançat dos senzills, ‘Amorfoda’, una sorprenent versió ‘rocksteady’ de Bad Bunny, i ‘La fera’, un homenatge en clau d’‘afrobeat’ a Ovidi Montllor, amb qui comparteixen poble d’origen. Desgranaran aquests i altres temes del seu repertori en un concert ple de ritme i energia.