La compositora Elena Mendoza inicia residència al Palau de la Música amb presència nacional i internacional de joves autors

La compositora Elena Mendoza està iniciant esta setmana la seua residència al Palau de la Música, i ja està treballant amb huit joves compositores i compositors, tant a nivell nacional com internacional, prèviament seleccionats per la prestigiosa autora. A més, va pronunciar ahir la conferència “Babel i les seues conseqüències” a la Sala Lucrecia Bori, dirigida fonamentalment als conservatoris, on va abordar les seues últimes composicions i ha reflexionat sobre el món de la música.

La presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, s'ha mostrat molt satisfeta per la reacció davant la convocatòria prèvia a la selecció, que evidencia “la qualitat i el prestigi internacional que estan adquirint les successives edicions de la nostra trobada de composició, iniciades per Francisco Coll i que esta temporada la protagonitza una de les compositores més rellevants de l'actualitat com és Elena Mendoza”. En este sentit, Tello ha destacat que esta convocatòria “ha tingut una excel·lent resposta, ja que en esta edició hem tingut sol·licituds de joves compositores i compositors d'Europa i Àsia, estant presents en esta fase de la trobada països com Sèrbia, el Japó i la Xina, a més dels valencians i de la resta de l'Estat”.

Elena Mendoza també s'ha mostrat molt contenta amb l'inici de la seua residència i ha destacat que el grup de les seleccionades i seleccionats “és molt variat i molt compromés amb el treball que està fent, i com són de cultures diferents, suposa un enriquiment comú”. En este sentit i com a exemples de les i els integrants xinés, sèrbia i japonesa, ha explicat diversos aspectes d'este enriquiment com són el treball musical sobre la tradició xinesa del dibuix des de l'època medieval; l'acte corporal de fer música o l'aplicació d'un repertori de sons vocals trets de la fonètica japonesa. Finalment, la compositora ha ressaltat respecte a la paritat de gènere del grup que “tenim paritat i no em vaig haver d'esforçar per guardar-la a causa del nivell tan alt”.

Elena Mendoza ha començat a treballar hui amb l'Orquestra de València a la Sala García Navarro del Palau de la Música. Esta serà la primera de les dos trobades programades amb la formació simfònica valenciana, i, en totes les dos ocasions, serà dirigida pel mestre valencià Josep Planells. Respecte a este fet, el director del Palau, Vicent Ros, ha destacat “la magnífica oportunitat que els proporcionem a estos joves compositors”, ja que “podran experimentar i intercanviar idees amb Elena Mendoza, tant individualment com amb una orquestra professional, perquè una d'elles o ells puga esta temporada i la següent, preparar una obra que serà editada i estrenada per l'Orquestra de València”, ha conclòs Ros.

Aquest programa consistix, doncs, en la realització de dos trobades, acompanyats per l'Orquestra de València. Després d'este primer, el següent serà el setembre de 2022 (del 25 al 27 individual i del 28 al 30 amb l’OV). Hauran d'escriure una peça d'aproximadament cinc minuts de duració per a orquestra.

Elena Mendoza triarà una o un participant després de la trobada del mes de setembre de 2022. Així mateix, l'Orquestra de València encarregarà, sota la recomanació de la compositora resident, una obra d'entre 5 i 10 minuts que s'estrenaria dins de les pròximes temporades. A més, es plantejarà la possibilitat de fer un enregistrament, amb suport d'àudio i vídeo, de les obres finalistes amb finalitats pedagògics i promocionals a utilitzar per l'Orquestra de València i pels compositors/ores.