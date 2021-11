Un consorci Generalitat-Diputació de València: primer pas per a fer de la Institució Alfons el Magnànim un organisme cultural autonòmic

És un dels projectes que el conseller de Cultura, Vicent Marzà, ha plantejat des que va assumir el càrrec: la creació d'una institució d'àmbit autonòmic dedicada a la reflexió cultural i l'edició. El primer pas, finalment, es produeix de cara al 2022. "Estem treballant en la creació del Consorci Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Edicions i de Reflexió com a institució autonòmica cultural de referència", ha assenyalat Marzà. Per als pressupostos de Cultura de la Generalitat Valenciana en 2022, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport hi destina una línia específica de 250.000 euros amb l'objectiu d'iniciar la reconversió de la Institució Alfons el Magnànim en una entitat d'àmbit autonòmic. Aquesta quantitat se suma al pressupost que la Diputació de València ja dedica a la institució, de prop de 700.000 euros anuals.

Actualment, el Magnànim és una entitat cultural amb més de setanta anys d’antiguitat que depén de la Diputació de València. La seua funció principal és la de ser una editorial pública de recerca i divulgació. Amb aquesta finalitat, a més, organitza debats, conferències i congressos. El Magnànim, que dirigeix Vicent Flor, té un fons editorial de més de 1.300 llibres i revistes i, des de la dècada dels cinquanta del segle XX, és la responsable de les edicions anuals dels Premis València, que són convocats en les modalitats d’assaig, narrativa, poesia o novel·la gràfica. De la mateixa manera, impulsa els Premis València Nova per a menors de trenta-sis anys en aquestes quatre modalitats.

Marzà ha assegurat: "Des de 2016 fins a l’actualitat, el Magnànim ha estat un vertader dinamitzador del sector editorial, amb més de dos-centes publicacions, trenta coedicions i una seixantena de col·laboracions. Recentment, la Diputació de València i la Generalitat Valenciana hem volgut fer un pas més en el camí de la consolidació de l’Alfons el Magnànim. Ambdós institucions voldríem dotar-la d’una major projecció en el camp de la recerca i de la investigació i desitjaríem que esdevinguera un espai de reflexió i acompanyament als creadors i creadores així com per a les valencianes i els valencians".

"Per tal d’aconseguir eixos objectius, ens agradaria comptar amb l’ajuda de les grans institucions municipals i supramunicipals valencianes perquè se sumen a aquest apassionant projecte per tal que participen de la creació del Consorci Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Edicions i de Reflexió. I és que volem convertir la Institució Alfons el Magnànim en un consorci, amb personalitat jurídica pròpia, amb autonomia funcional i econòmica, amb voluntat d’estendre el seu àmbit d’actuació a tot el territori valencià", ha afegit el conseller.

El titular de Cultura ha enviat una carta als ajuntaments de Castelló de la Plana, València, Alacant i Elx, així com a les Diputacions de Castelló i Alacant per a fer-los partíceps de la creació d'aquest projecte autonòmic impulsat des de Cultura de la Generalitat i la Diputació de València. És per això que els ha convidat a una primera reunió a principis de desembre. La intenció és que la institució acabe tenint un abast de tot el territori valencià i que incorpore els recursos que les corporaciones provincials dediquen a l'activitat editorial, d'investigació i de reflexió cultural.