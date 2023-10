Cortocomenius inicia la seua XVII Edició i continua projectant la secció Oficial als cines Lys.

El pròxim 16 d’octubre inicia la seua XVII Edició el festival Cortocomenius. Una edició que contarà, com és habitual, amb dos seus, el Centre Octubre i els cines Lys i , amb activitats paral·leles on destaca la presència d’Avelina Prat i de Chema Garcia Ibarrra. La inauguració serà enguany solidària, és a dir, el primer acte de Cortocomenius serà la presentació del tràiler del documental que s’està realitzant als migrants vinguts en el Aquarius ja fa cinc anys.

I és que tot i que la inauguració és este 16 d’octubre, la presentació de la programació d’esta edició ja es va dur a terme a Espai Llimera el passat 28 de setembre, on es van anunciar els curtmetratges seleccionats i la capçalera guanyadora. Pau Romero, coordinador del festival, valorava la presentació “Estem arribant ja quasi a la majoria d’edat i les energies es renoven en actes com estos, on veus que la gent jove participa i complim així amb l’objectiu de portar el cine als i les joves”, a més també relatava la programació i destacava les novetats “és molt important per a nosaltres que la formació estiga present al nostre festival, per això Avelina Prat impartirà un taller de direcció als projectes seleccionats d’esta edició”, una presentació a la que van acudir més de 100 persones.

La tornada als cines Lys, indica que l’any passat va ser un gran èxit el poder estar en ple centre de la ciutat i compartint cartell amb les grans estrenes de cine. El dia 26 d’octubre, la secció Oficial, que reparteix 1000 € al millor curtmetratge i 500 € al segon millor curtmetratge tindrà la seua projecció a partir de les 20h. a la sala 12 dels Lys.

Per altra banda, la secció No Oficial, serà una mostra dels millors curtmetratges valencians actuals, amb realitzadores com Mar Navarro, Elena Escura, Alexander Lemus o Javier Polo, grans talents que han passat pel festival en anys anteriors i que estan en la cimera de l’audiovisual valencià.

Chema Garcia Ibarra i la seua pel·lícula, Espíritu Sagrado, seran protagonistes en la segona setmana del festival, on podrem tindre l’oportunitat de conversar amb el propi Chema sobre la pel·lícula guanyadora dels premis Berlanga de 2021.

El Centre Octubre s’afiança com a seu de la secció No Oficial, la de Mostra, i així, els dimarts 17 i 24 podren vore els deu curtmetratges d’esta secció on trobem títols com El silenci d’alma, Una teràpia de mierda, Carla o Pisanka.

Frame del curtmetratge “El silenci d’alma”, de Mar Navarro.

Per últim, destacar que enguany la secció Oficial tindrà una gran varietat de temàtiques amb la dona, la comèdia, el drama o el terror que combinen en una secció que cada any podem afirmar que és més professional. La clausura del festival tindrà lloc el dia 27 d’octubre a Comenius Centre Educatiu i estarà plena de sorpreses i actuacions, com és el cas de The Umbrellas i de The Rampers.