Cultura mobilitza 5 milions d’euros per a ajudes extraordinàries específiques a artistes i tècnics

Cultura de la Generalitat mobilitza 5 milions d’euros per a assegurar la implementació d’ajudes extraordinàries a artistes i tècnics culturals que han hagut de minorar o limitar la seua activitat a causa de la pandèmia.

Aquesta mobilització extraordinària de recursos suposa que el pressupost de Cultura de la Generalitat arribe als 148,4 milions d’euros en 2021.

Segons el conseller Vicent Marzà, “durant aquest temps sempre hem considerat que el sector cultural valencià necessita mesures específiques per a fer front als efectes de la pandèmia i col·lectius com els artistes i els tècnics no tenien accés a ajudes específiques per a poder fer front als efectes que la pandèmia ha tingut sobre el desenvolupament de la seua activitat”. I ha continuat: “Era necessari acompanyar també aquests col·lectius, perquè formen part activa del sector, tant de les arts escèniques, com de la música, l’audiovisual i les arts visuals. Per això, hem buscat fórmules efectives extraordinàries i concretes per a aplicar en aquests moments i donar-los suport des de la Conselleria en la mesura que hem pogut”.

El departament que encapçala el conseller Vicent Marzà està ultimant l’ordre de bases d’aquestes ajudes extraordinàries directes, de concurrència competitiva i transparent, per tal de poder-les convocar durant la tardor i “que s’hi acullen totes aquestes persones que no han pogut accedir a altres paquets d’ajudes extraordinàries, però que no viuen només d’emocions i complicitats, sinó que han de remuntar les seues vides i assegurar el seu treball”.

Es tracta, per tant, de treballadores i treballadors dels sectors culturals assenyalats que, per les seues característiques, no han pogut optar a ajudes del Pla Resistir, les que hi ha destinades a persones autònomes, persones treballadores amb ERTO i ajudes del Pla Resistir Plus.