Daniele Rustioni dirigirà a les Arts les representacions de ‘Falstaff’, de Verdi

Daniele Rustioni dirigirà les representacions de ‘Falstaff’, de Verdi, que el Palau de les Arts ha programat en els dies 2, 7, 11 i 14 de març. Rustioni és un dels joves directors amb més projecció en el circuit operístic. Premiat en els Opera Awards de 2013 com a artista revelació, ha treballat en els teatres més respectats, com ara l’Òpera de Baviera, la Scala de Milà, el Covent Garden de Londres, la Bastilla de París, el Metropolitan de Nova York o les òperes de Zuric i Stuttgart.

L’ascendent director milanés pren el relleu en la fossa al novaiorqués James Gaffigan que, per qüestions d’agenda, no ha pogut atendre el nou període de funcions d’aquesta òpera, que va haver de ser ajornada el mes de gener passat per motius sanitaris.

Rustioni començarà la setmana vinent els treballs amb l’elenc i els cossos estables de les Arts: el Cor de la Generalitat i l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, als quals dirigeix per primera vegada en la seua carrera. En aquest sentit, les Arts informa que es mantenen els principals intèrprets que es van anunciar per a aquest títol.

Ambrogio Maestri es posarà una vegada més en la pell de Sir John Falstaff, paper de referència en el seu currículum. El baríton italià s’erigeix com el gran intèrpret de la seua generació del ‘bon vivant’ que va retratar Shakespeare i que ha encarnat a La Scala, el Festival de Salzburg, el Metropolitan i l’Òpera de París, a més de fer-ho a ciutats com Zuric, Munic i Tòquio.

Ainhoa Arteta farà finalment el seu debut operístic a les Arts com a Alice Ford. La soprano guipuscoana interpretarà davant del públic valencià un dels rols que més èxits li ha retut en l’escena internacional, en teatres com l’Òpera de San Francisco o el Covent Garden de Londres.

Torna també per a aquest nou cicle de representacions Violeta Urmana, una de les dives predilectes de la platea de les Arts pels seus treballs en ‘Parsifal’, ‘Iphigénie en Tauride’, ‘Medea’ o ‘Don Carlo’. L’estrella lituana presenta una nova incursió en el seu repertori de ‘mezzosoprano’ amb un rol inèdit en la seua dilatada carrera, Mrs. Quickly.

El baríton italià Davide Luciano, que recentment va debutar a València amb ‘Così fan tutte’, dona vida a Mr. Ford. Reconegut per les seues incursions en l’òpera classicista i belcantista, s’ha revelat com un dels nous valors en la seua tessitura amb treballs a Nova York, Milà, Berlín o Moscou. Davide Luciano substitueix Mattia Olivieri, que per motius artístics no podrà estar a València per a les noves dates.

Intèrprets contrastats completen l’elenc de la producció, amb Sara Blanch (Nanetta), Chiara Amarù (Mrs. Meg Page), Juan Francisco Gatell (Fenton), Jorge Rodríguez-Norton (Dr. Cajus), Antonio Di Matteo (Pistola) i el cantant del Centre de Perfeccionament Joel Williams (Bardolfo).

Les Arts presentarà la comèdia crepuscular de Verdi en la mateixa producció de la Staatsoper de Berlín que va presentar el passat mes de gener, amb direcció escènica de Mario Martone, amb escenografia de Margherita Palli, vestuari d’Ursula Patzak, il·luminació de Pasquale Mari i coreografia de Raffaella Giordano i Anna Redi.

La proposta de Martone trasllada l’acció a l’actualitat, en una gran metròpolis, amb els seus grafits, clubs de reputació dubtosa i personatges anacrònics. Sir John Falstaff es converteix en un esperit rebel, fidel a la seua jaqueta de cuiro i a les seues patilles, que envelleix passant el temps en una espècie de centre comunitari acompanyat per personatges turbulents.