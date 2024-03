La desfilada de les Gaiates de Castelló de la Plana ja és bé d’interés cultural

El Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es declara la desfilada de les Gaiates, que es fa a Castelló de la Plana durant la festa fundacional de la Magdalena, com a bé d’interés cultural (BIC) amb la categoria de bé immaterial.

L’objectiu d’este decret és complementar la declaració com a bé d’interés cultural de la Romeria de les Canyes de Castelló, aprovada en 2017, i protegir així el simbolisme d’esta manifestació cultural com a senyal identitari de la ciutat de Castelló de la Plana.

En el decret s'argumenta que “Castelló de la Plana explica la seua identitat com a poble amb la llegenda del trasllat en 1251 dels antics pobladors des del turó de la Magdalena fins a la plana en una nit en la qual els fundadors de la ciutat caminaven recolzant-se en canyes verdes, il·luminades amb fanalets que obrien el camí i portant els xiquets subjectes amb una corda per a evitar que caigueren a les aigües de les marjals”.

Continua manifestant que “este moment és representat actualment en les festes de la Magdalena amb la Romeria de les Canyes i la desfilada de les Gaiates. D’esta manera, el tercer diumenge de Quaresma les 19 comissions que participen en esta festa mostren els seus monuments il·luminats (gaiates) que simbolitzen els gaiatos, canyes i fanals que van utilitzar els primers castellonencs per a guiar-se des de la muntanya on se situa l’ermita de la Magdalena fins a la plana, on es van establir finalment fundant així la ciutat de Castelló de la Plana”.

La Romeria de les Canyes i la desfilada de les Gaiates fan referència, per tant, al temps de constitució d’esta ciutat i representen el seu mite fundacional, la qual cosa els atorga un gran valor simbòlic com a element de pertinença a esta comunitat.

Protecció d’esta manifestació cultural

Segons recull el decret aprovat pel Consell, per a la protecció de la Romeria de les Canyes i la desfilada de les Gaiates i el seu simbolisme com a senyal identitari de la ciutat de Castelló de la Plana i del seu patrimoni cultural immaterial, es faran treballs d’identificació, descripció, investigació, estudi i documentació amb criteris científics, i s’incorporaran els testimoniatges que garantisquen la seua protecció i preservació.

Així mateix, es vetlarà per la pervivència d’esta manifestació cultural, la conservació dels seus valors tradicionals i la seua transmissió a les generacions futures.

Qualsevol canvi que excedisca el desenvolupament normal dels elements que formen esta manifestació cultural s’haurà de comunicar a la direcció general competent en matèria de patrimoni cultural.

Així mateix, les accions de salvaguarda que es projecten hauran de tindre en compte, de manera molt especial, els riscos de desvirtuació que es podrien derivar del turisme massiu, així com la necessitat de valorar i protegir adequadament els oficis tradicionals associats a esta manifestació cultural.

La gestió del bé l’exerciran l’Església catòlica, l’Ajuntament de Castelló de la Plana i la Federació Gestora de Gaiates, que seran les que decidisquen sobre aspectes materials i immaterials, així com sobre el desenvolupament de la Romeria de les Canyes i la desfilada de les Gaiates.