Fallece en Pedreguer Josep Antoni Comes, referente de la promoción de la lengua y la cultura valencianas

Este miércoles ha fallecido a Pedreguer Josep Antoni Comes i Ballester (1930-2022), un referente de la defensa de la historia y la lengua valencianas, fundador y primer director de la publicación decana en valenciano, la revista Saó, y Escudo de Oro del Ayuntamiento de su pueblo junto a su hermana Clementina. Los hermanos Comes, de hecho, han contribuido a su pueblo con donaciones como la del inmueble de La Musical o la de la antigua sede de la Banca Comes fundada por su padre, ahora rehabilitada como Hogar de Personas Jubiladas.

Josep Antoni Comes era una persona comprometida con su fe y la cultura del territorio. El Ayuntamiento de Pedreguer ha manifestado sus condolencias por su pérdida: “Un buen hombre que, durante todos estos años de forma abnegada ha dedicado su servicio y su tiempo a nuestro pueblo, difundiendo la historia y la lengua valencianas a través de la revista Saó, de la que fue uno de los fundadores y su primer director”. El consistorio ha expresado todo su apoyo y cariño a su familia.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha recordado a Comes como “un hombre comprometido con sus valores, siempre apasionado y dedicado a nuestra tierra. Un buen hombre”.

Por su parte, el actual director de la revista Saó, Vicent Boscà, ha glosado para elDiario.es la figura de Josep Antoni Comes: “No sólo fue una de las personas impulsoras del proyecto Saó, no sólo fue el primer director de la publicación... Josep Antoni ha sido una de las personas indispensables para el País Valencià, para su lengua y cultura. Un ejemplo también de hombre de fe, de un gran párroco comprometido”.

La misa funeral será mañana día 4 de agosto, a las 12:00 horas en la iglesia del Olivar de Alaquàs. Posteriormente, habrá un responso a las 17:00 horas en la iglesia de Pedreguer y será trasladado al cementerio.