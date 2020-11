La Fira del Llibre inicia nou dies de presentacions i debats en format virtual

La Fira del Llibre de València celebrarà del 13 al 22 de novembre la seua 55 edició amb una programació digital en la que participaran més de 30 escriptors i escriptores, entre les quals es troben Sandra Barneda, finalista del premi Planeta, Javier Sierra, Lorenzo Silva, Manuel Baixauli, guanyador del Premi Llibreter 2020, o Bárbara Blasco, guanyadora del Premi Tusquets 2020.

La Fira, que va cancel·lar la seua edició presencial per responsabilitat sanitària, ha apostat per realitzar un model mixt, tal com explica l’organització en un comunicat. Les 54 llibreries inscrites disposen al seus establiments del material promocional -cartells, bosses i punts de lectura – per repartir entre els usuaris que compren llibres durant eixes dates, i compta amb l'e-firallibre, un format online que combina presentacions de llibres, debats d'actualitat literària i clubs de lectura.

A més, la Fira també arriba al públic escolar: quinze centres educatius amb més de 1600 escolars participen en les activitats que aquest any es celebren a les pròpies escoles.

Autors com Eva García Sáenz de Urturi, Sandra Barneda, Bárbara Blasco, Javier Sierra, Lorenzo Silva, Víctor Amela, Javier Moro, Ignacio Martínez de Pisón, Elvira Sastre, Manuel Vilas, Javier Castillo, Gonzalo Giner, Santiago Posteguillo, o Eloy Moreno són alguns dels noms que es connectaran en directe en encontres literaris que duraran mitja hora i es podran seguir cada vesprada des de qualsevol dispositiu mòbil, a través del web de la Fira, el canal de Youtube FiraLlibreTV, i les xarxes socials, Instagram, Facebook i Twitter.

A aquestes entrevistes també es sumaran debats i activitats literàries d'actualitat, com "Poesia a la xarxa", que es podrà seguir el 14 de novembre amb la participació de Inma López Pavía, Francesc Mompó, Joan Deusa, Josep Micó Conejero i Teresa Pascual, un debat sobre la llibertat d'expressió, el 15 de novembre amb Joan Sala, editor de Comanegra, i Toni Mollà, escriptor i sociòleg, i "A propòsit de Louise Glück, premi Nobel de Literatura 2020", programat pel 16 de novembre, amb Pau Sif (editor d'Edicions del Buc) i Núria Busquet (traductora).

Durant els nou dies de Fira, la Fira també contarà amb la presència de cantants com Adrià Salas, o Marc Parrot, que aquest 2020 han presentat novetat editorial.

D'altra banda, la Fira del Llibre realitzarà dos clubs de lectura via Zoom, un en castellà, sobre el llibre La buena suerte (Ed. Alfaguara), amb la presència de l'autora, Rosa Montero, i l'altre en valencià, sobre el llibre Atrapa la llebre (Ed. Periscopi), amb la participació de l'autora, Lana Bastasic.

La Fira comptarà també amb una vessant internacional, amb la col·laboració de l'Institut Français, que ha preparat una conversa literària entre Manuel Vilas i Sylvain Proudhomme (premi Fémina 2019 per _Por las carreteres_, traduït al castellà per l'editorial AdN), i la col·laboració del PEN Argentina, amb entrevistes a Carlos Skliar i Luisa Valenzuela.