Gandia atorga els premis Joanot Martorell de narrativa i Ausiàs March de poesia a Helena Rufat i Salvador Ortells

L'Ajuntament de Gandia ha donat a conéixer els guanyadors del XLVI Premi Joanot Martorell de narrativa i del LXII Premi Ausiàs March de poesía, els quals han recaigut en Helena Rufat i Salvador Ortells, respectivament.

Els Premis Ciutat de Gandia, convocats i gestionats per l’IMAB (Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques), organisme especial de l’Ajuntament de Gandia, són publicats per Grup62 en les modalitats de narrativa i poesía.

El jurat del Premi Joanot Martorell, format per Valèria Gaillard, Martí Domínguez, Xavier Aliaga i presidit per Pilar Beltrán, ha seleccionat l'obra Les ànimes fidels, d'Helena Rufat Casals que va presentar-se amb el pseudònim “Edney”.

La novel·la tracta les lluites personals i col·lectives d’una mestra i una infermera en temps de guerra. Una història de coratge i lleialtats a la rereguarda de l'Ebre que combina personatges ficticis amb figures històriques reals, oferint una visió realista i viva de la guerra i els seus efectes.

Pel que respecta al certamen de poesía, el jurat, format per Jaume Pont, Maria Josep Escrivà, Rubén Luzón, Simona Škrabec i presidit per Jordi Cornudella, ha atorgat el premi a Salvador Ortells Miralles, sota el pseudònim “Màrsias”, per 'Insomni'.

'Insomni' és un poema llarg dividit en cinc parts, en què el poeta exposa els seus pensaments en una nit d'insomni, adreçant-se sovint a la seva filla. A banda de l'interès sostingut i la organicitat de l'obra, el jurat ha valorat especialment la destresa amb què l'autor combina les tirades d'alexandrins amb alguns passatges en prosa.

Els premis es lliuraran divendres 22 de novembre de 2024, en el transcurs d'un acte públic i solemne que se celebrarà a la ciutat de Gandia, en el context de la Tardor literària.

Les obres guanyadores arribaran a les llibreries el 6 de novembre.

Gandia, referent literari

La regidora de Cultura i de l’Institut Municipal d’Arxius i Biblioteques, Balbina Sendra, ha volgut felicitar els guanyadors i agrair, tant els membres dels dos jurats, com a Grup 62 i l’equip de l’IMAB el seu treball per continuar fent dels premis literaris ciutat de Gandia un dels més importants i referents de les nostres lletres.

“al dir que, tant el 46 Premi de Narrativa Joanot Martorell, com el 62 de Poesia Ausiàs March consoliden des de fa dècades Gandia com a capital literària, bressol dels clàssics, però també com a casa d’algunes de les principals veus poètiques i plomes literàries de la nostra època; des de Josep Piera, Teresa Pascual, Maria Josep Escrivà, Ferran Garcia-Oliver, Isabel Canet… Fins a nous referents com Joan Deusa. Per sort, la nòmina dels hereus de March i Martorell és molt llarga i el futur està més que garantit” Balbina Sendra ha informat també que molt prompte es farà públic el Premi Roís de Corella a la trajectòria literària.

D’altra banda, des de l’IMAB estan treballant en l’acte de lliurament de premis, que tindrà lloc el divendres 22 de novembre, en el transcurs d'un acte públic i solemne que se celebrarà a la ciutat de Gandia, com és habitual, en el context de la Tardor literària.