Humans Fest, más de 40 películas y documentales para concienciar sobre el cambio climático y la defensa del territorio

El Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de València, Humans Fest, organizado por Fundación por la Justicia desde 2009, ha presentado la programación oficial para su XV edición, que contará con más de 40 películas de ficción y documentales para mostrar a la ciudadanía cómo se lucha contra el cambio climático desde diferentes partes del mundo, como también múltiples iniciativas en defensa del territorio desde el ámbito local hasta el internacional.

“Este año presentamos una edición centrada en la defensa de los derechos socioambientales, porque entendemos que proteger el medio ambiente y nuestra tierra es la base para garantizar que podamos ejercer el resto de nuestros derechos. Nos gustaría que Humans Fest sea un espacio de reflexión sobre nuestra responsabilidad con el planeta y un foro de alternativas a la vorágine neoliberal que nos ha sumido en esta emergencia climática”, ha explicado Majo Siscar, directora de Humans Fest, en el acto que se ha celebrado esta mañana en MUVIMAS, la cafetería del MuVIM.

En esta presentación también han intervenido José María Tomás y Tío, presidente de Fundación por la Justicia; Aitana Gisbert Nieto, directora de proyectos de esta entidad; y Álvaro Perín García, diseñador encargado del cartel de este año. “Con esta edición queremos sumar nuestro granito de arena para que València sea en 2024 esa Capital Verde Europea que queremos: comprometida, sostenible e innovadora”, ha afirmado José María Tomás y Tío.

Por su parte, Álvaro Perín ha explicado que en el cartel ha intentado reflejar la lucha contra el cambio climático y la defensa del territorio como “un escenario muy complejo y muy diverso en cuanto a sus actores”, de ahí que haya optado por una propuesta colorida con una clara presencia de figuras humanas y de espacios en peligro, como l’Horta o la costa. “Necesitábamos una identidad que representase todos los movimientos y todas las sensibilidades, haciéndoles formar parte del cartel como también lo harán del Humans Fest”, ha concluido.

Palestina será protagonista con premio honorífico y ciclo propio

El equipo de Humans Fest ha querido mostrar en esta edición su apoyo a la lucha del pueblo palestino y una condena pública al genocidio que está sufriendo a manos de Israel. Por ello, el premio honorífico Pau i Justícia que el festival concede todos los años se entregará al Red Carpet Human Rights Festival, el primer festival de cine y derechos humanos de Palestina. “Un claro ejemplo sobre cómo el cine sirve para defender la identidad de un pueblo y avanzar hacia la paz”, ha matizado Majo Siscar.

Asimismo, Humans Fest celebrará en La Filmoteca IVC su ciclo de cine Pau i Justícia bajo el título Contra las invasiones, paz y justicia, proyectando tres películas palestinas el viernes 31 de mayo, el sábado 1 de junio y el domingo 2 de junio; cuando también se contará con la presencia de los palestinos Mohammed Shat (productor) y Ramzi Maqdisi (actor) para los coloquios posteriores.

En concreto, se podrá ver el documental Ghost Hunting (2017), Premio a Mejor Documental en la Berlinale, que muestra cómo el cine puede curar heridas. Esta idea de la cultura como constructora de paz en contextos armados se suma a la decisión del premio al festival Red Carpet, que se rige por la misma filosofía.

También se programará The Tower (2018), una premiada película de animación que no se ha estrenado comercialmente en España y que explica la crisis en la que está sumido su país desde hace años en una propuesta familiar apta para todos los públicos a partir de 7 años. El film es un viaje a Palestina a través de los ojos de Wardi, una niña de 11 años que vive en el campo de refugiados de Líbano, desde que su familia tuvo que dejar sus tierras ante la ofensiva israelí.

El domingo 2 de junio se proyectará Omar (2013), un largometraje de ficción que recibió el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cannes y fue nominada como Mejor Película Extranjera en los Oscar. Este trabajo cinematográfico narra la historia de amor en la Palestina ocupada entre Nadia y Omar, quien es capturado por una acción de resistencia y, a partir de entonces, debe enfrentarse a dolorosas decisiones de vida o muerte.

La sección oficial, al detalle

Un año más, Humans Fest traerá producciones de países de cuatro continentes, como España, Francia, Noruega, Finlandia, Kenia, China o Estados Unidos, entre otros países, que se estrenarán por vez primera en València. Como mejor largometraje de ficción competirán cinco películas: Camping du lac, Let the river flow, How to blow up a pipeline, Snow leopard y Gallo Rojo. Todas ellas se proyectarán en Cines Babel y la última (Gallo Rojo) contará con servicio de audiodescripción para la película e interpretación en lengua de signos para el coloquio.

Por su parte, otras cinco propuestas aspirarán a mejor largometraje documental: Desert phosphate; Un volcán habitado, que contará con servicio de audiodescripción, Between the rains; Respira, mamá, cuyo coloquio contará con interpretación en lengua de signos; y La guardia blanca, que será estreno en España. Estas también se proyectarán en Cines Babel.

En la sección Curt i Barrejat, que se celebrará en Sala SGAE Centre Cultural, participan 21 trabajos que también se estrenan por primera vez en la ciudad de València, los cuales optan a los premios de mejor corto documental, mejor corto de ficción, mejor cortometraje valenciano y mejor guión de cortometraje valenciano, que concede la Asociación de Escritores del Audiovisual Valenciano, EDAV.

La accesibilidad para todos los públicos vuelve a ser, por tanto, una prioridad para Humans Fest, que en su XV edición ha renovado la colaboración con Fundación ONCE para ofrecer el servicio de audiodescripción y con FESORD para la interpretación en lengua de signos.

Una de las principales novedades de Humans Fest este año es el lanzamiento de Humans Media, una plataforma propia de vídeo online que, en este caso, permitirá disfrutar del festival desde cualquier parte. Aquí se encontrarán los trabajos producidos por el festival a lo largo de los años y, además, una selección de las películas participantes en su XV edición, que estarán disponibles bajo suscripción durante los 10 días posteriores al festival.

Una programación paralela que multiplica contenidos y espacios

Por otra parte, Humans Fest ha reforzado su programación paralela. Por una parte, celebrará los Debats Humans: un total de siete charlas, algunas con proyecciones incluidas, en las que se contará con personas expertas para abordar el cambio climático y la defensa del territorio desde múltiples perspectivas. Por ejemplo, en el encuentro Conversaciones por el clima participarán Andreu Escrivà (ambientólogo, escritor y divulgador) y Magda Bandera (directora de La Marea y editora de Climática).

Otros encuentros abordarán la industria de la moda rápida, abordando desde las condiciones de las trabajadoras valencianas como las aparadoras de Elche a las de las maquilas en Centroamérica; o el impacto medioambiental de las producciones cinematográficas y cómo desarrollar rodajes más sostenibles. Asimismo, se analizará la jurisprudencia internacional para defender el medio ambiente y los derechos humanos de la mano de Antonio Vercher Noguera, Fiscal de la Sala del Tribunal Supremo, Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo y letrado del Tribunal de Justicia Europeo.

No faltará la muestra de los cortometrajes participativos nacidos en el taller audiovisual que Humans Fest organiza junto con la productora La Cosecha, que este año se estrenarán en un encuentro titulado ¡Cámaras y acción (climática)!. También se celebrarán los llamados Vermuts Humans: dos citas con activistas que tendrán lugar los sábados 1 y 8 de junio por la mañana para hablar sobre la defensa del territorio en el País Valencià (Hay futuro si lo construimos juntas) y a través de la cultura (Arte por el clima: creadoras para un mundo en peligro).

Por último, el festival mantendrá su apuesta por llevar el cine a las calles con sus “proyecciones a la fresca” para que la ciudadanía tenga acceso gratuito y cerca de su casa a los contenidos del festival. Este año será en dos ubicaciones dentro de la propia ciudad, el patio del Colegio Nuestra Señora de los Desamparados del barrio de Nazaret y en la Plaza Jardín de la Ermita en el barrio de Orriols, así como otra en El Saler. Concretamente, en el Jardín de la Alcaldía de esta pedanía.

La programación paralela de la XV edición de Humans Fest se completará con una exposición fotográfica que se inaugurará en el Edificio de Tabacalera (C/ Amadeo de Saboya, 11) el próximo 28 de mayo: Activismo africano contra el cambio climático, una muestra sobre historias en primera persona de activistas y el impacto medioambiental que cambia la mirada que habitualmente dan los medios de la África Oriental. De acceso libre y gratuito, permanecerá abierta hasta el 16 de junio y contaremos con su autor Pablo Garrigós, fotógrafo valenciano residente en Bruselas.

Humans Fest forma parte de la red internacional Human Rights Film Network. Su XV edición se celebra gracias a la colaboración de Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Diputació de València, Ajuntament de València, Institut Valencià de Cultura, Caixa Popular y Teika. Por su parte, la radiotelevisión autonómica valenciana, À Punt, es el medio oficial del festival.