Josep Lluís Barona repassa en un llibre el paper de la salut pública i l'alimentación en la gènesi de l'imperi japonés i la seua diplomàcia internacional

El valencià Josep Lluís Barona acaba de publicar un llibre sobre el paper de la salut pública i l'alimentación en la gènesi de l'imperi japonés i la seua diplomàcia internacional. Al seu nou llibre Nutritional Policies and International Diplomacy. The impact of Tadasu Saiki and the Imperial State Institute of Nutrition (Tòquio, 1916-1945), Barona analitza la importància de les polítiques de nutrició i salut pública en el procés de modernització del Japó i la seva expansió imperial en el Període entreguerres.

El llibre, fruit de la seua tasca acadèmica a la Universitat de Kumamoto i de investigacions a arxius i biblioetques de Tòquio, ha estat publicat a Brussel·les per l'editorial internacional Peter Lang. Descriu els orígens de la modernització científica i tècnica del Japó, prestant especial atenció al context demogràfic i epidemiològic, i al naixement d'una administració sanitària paral·lela a l'enfortiment i expansió de l'imperi japonès. Barona analitza la importància cultural i la dimensió simbòlica de l'arròs per a la població japonesa i la seua estreta relació amb les malalties i les deficiències nutricionals, especialment el beriberi.

La segona part del llibre està dedicada a la figura de Tadasu Saiki (1876-1959), fundador de la ciència de la nutrició al Japó, i la importancia de la seua iniciativa de crear un Institut Imperial de Nutrició (Imperial State Institute of Nutrition) a Tòquio. La nova institució va impulsar polítiques d'alimentació i va desplegar una àmplia diplomàcia internacional generant grans expectatives al Japó i arreu del món abans de la Segona Guerra Mundial.

El llibre analitza també l'impacte internacional dels investigadors japonesos, l'educació nutricional de la població i les polítiques dietètiques desplegades per les autoritats sanitàries. Conclou amb una anàlisi de les conseqüències negatives de la Segona Guerra Mundial, que van provocar una crisi profunda de la salut i la nutrició en la població japonesa. A més de les fonts històriques de l'Institut Nacional d'Higiene i Nutrició de Tòquio i de la National Diet Library (Tòquio), la investigació s'ha basat en fons dels Arxius de la Societat de Nacions (Ginebra) i del Rockefeller Archive Center (Nova York).