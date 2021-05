L'Associació d'Editorials del País Valencià estrena nova imatge i aposta per una denominació més inclusiva

L'organització empresarial que aglutina a les editorials valencianes compleix 30 anys i, per a celebrar-ho, estrena web i imatge a càrrec del dissenyador Dídac Ballester. A més, en aquesta nova etapa aposta per una denominació més inclusiva, substituint "editors" per "editorials", de manera que el seu nom oficial passa a ser Associació d’Editorials del País Valencià.

Fundada en 1990, l’AEPV integra a 65 editorials i està centrada en tasques com la defensa, promoció i difusió de l’edició de llibres i publicacions; la interlocució davant els poders públics o la formació i assessorament dels seus membres. En aquest sentit, la presidenta de l’AEPV, Àfrica Ramírez, considera que aquesta organització empresarial de les editorials valencianes té “un paper molt important per tal de garantir la preservació de la cultura del nostre país”. “Celebrar un aniversari és una mostra de consolidació. Portem molt de temps treballant i hem arribat lluny”, recorda la responsable d’aquesta entitat, que inclou entre els seus objectius de futur augmentar la massa crítica de lectors i recuperar el prestigi del llibre com a bé cultural.

Nou logo i nova web

La situació sanitària derivada de la COVID-19 va impedir dur a terme les diferents activitats commemoratives de l’aniversari programades durant l’any 2020, però no la renovació visual de l’AEPV. Així, l’Associació presenta ara el seu nou logo, amb una proposta que pren el relleu de l’emblemàtica imatge dissenyada fa trenta anys per l’il·lustrador Enric Solbes.

En aquest cas, el responsable és Dídac Ballester, dissenyador gràfic especialitzat en projectes d’identitat visual, disseny de llibres i senyalització. “Quan ens encarregaren el disseny de la marca de l'AEPV vam decidir que fora la tipografia, els lloms dels llibres i la referència visual a les siluetes dels llibres en una prestatgeria els elements entorn dels quals volíem construir aquesta nova identitat”, considera Ballester.

A eixe respecte, indica que la meta marcada era “proporcionar a l’Associació un senzill sistema de marca que ajudarà a desenvolupar alguns elements promocionals, com ara paper d'embolicar llibres, una lona o una col·lecció de postals o punts de lectura sense que tingueren la necessitat de recórrer a l'ús del logotip com a únic element gràfic”. Coincidint també amb el seu trenta aniversari, l’entitat estrena un nou web que té com a objectiu facilitar l’accés a la informació i oferir una distribució més simplificada dels seus continguts.

“El llenguatge és una construcció social”

Quant al canvi de denominació, explica l'organització, respon al desig "d’adaptar-se als nous temps". "El llenguatge és una construcció social, cultural i històrica, com a tal, ha de ser dinàmic i viure transformacions. La Junta Directiva va decidir passar d’’editors’ a ‘editorials’ com una opció més inclusiva i que utilitza millor les ferramentes lingüístiques que ja tenim", explica la presidenta de l’AEPV.

Igualment, la presidenta ha remarcat la voluntat de l’AEPV d’ajustar-se “a les noves necessitats dels nostres associats i evolucionar amb ells. Tenim reptes nous perquè la societat va canviant i, per tant, les activitats editorials també van canviant”.

En aquest sentit, ha destacat el desenvolupament “de projectes d'internacionalització”. I és que, durant les últimes dècades, l’entitat ha fomentat la participació de les xicotetes i mitjanes editorials en les fires professionals més importants en l'àmbit internacional: Guadalajara, Frankfurt, Londres, Shanghái, Liber, Bolonya... Paral·lelament, s'ha impulsat la realització de missions inverses en col·laboració amb els corresponents organismes públics per tal d’expandir l’activitat de les editorials valencianes en diferents territoris, la formació específica per a la internacionalització i l’assessoria i auditoria d’internacionalització de les empreses.