Les Arts recupera per al març ‘Falstaff’, de Verdi, i ajorna al juliol el debut de Daniele Gatti

El Palau de les Arts de València ha explicat en un comunicat els canvis en la seua programació “més immediata a fi de garantir la més estricta seguretat, així com l’excel·lència artística dels espectacles programats, davant de la situació pandèmica”.

Segons informen, es recuperen per als dies 2, 7, 11 i 14 de març les representacions de ‘Falstaff’ suspeses per casos de coronavirus en l’equip; ‘Tristan und Isolde’ es cancel·la i es reubicarà en pròximes temporades per “l’envergadura de l’obra”; i també s’ajorna per al pròxim 1 de juliol el debut de Daniele Gatti al capdavant del Cor de la Generalitat i l’Orquestra de la Comunitat Valenciana amb el ‘Rèquiem’ de Verdi, previst inicialment per al 5 de febrer. La causa, expliquen, és degut a “l’important nombre de cantants i de músics en l’escenari”.

Les Arts ha recordat que, des que va reobrir al públic després del confinament, el passat 12 de juny, ha desenvolupat i adaptat els protocols de protecció contra la COVID-19 a les restriccions i recomanacions de les autoritats segons l’evolució sanitària.

El centre d’arts ha mantingut així la seua programació i activitat al públic de manera ininterrompuda, tant en el mateix edifici com en altres espais, amb les màximes garanties per a espectadors i treballadors.

No obstant això, d’acord amb el context actual, la direcció de les Arts ha decidit reorganitzar els seus espectacles “més immediats” d’acord amb els requisits de contenció de la COVID-19 i de les particularitats artístiques de cada un d’aquests.

‘Tristan und Isolde’, ajornat a futures temporades

La Sala Principal de les Arts acollirà quatre funcions d’aquest títol, els dies 2, 7, 11 i 14 de març, en els mateixos termes escènics i musicals que es van anunciar en el seu moment.

Les noves funcions de ‘Falstaff’ substitueixen en la programació les representacions previstes de ‘Tristan und Isolde’. La direcció de les Arts emplaça per seguretat el drama musical de Richard Wagner a futures temporades, davant de les necessitats musicals i l’envergadura de l’obra, de més de cinc hores de duració amb dos descansos inclosos.

En aquest sentit, es cancel·len totes les activitats previstes al voltant de l’obra: ‘Preestrena fins a 28’, la conferència de Ramon Gener i Perspectives.

Així mateix, amb motiu del tancament perimetral en cap de setmana, la primera sessió de ‘Bandes a Les Arts’ es desplaça al diumenge 28 de febrer.

Programació de febrer

Després d’aquestes modificacions, les Arts comunica que manté la resta de la programació prevista per al mes de febrer, que comença el dia 7 amb el tercer concert de ‘Matins a Les Arts’ a la Sala Principal.

Els artistes del Centre de Perfeccionament ofereixen per a aquesta matiné dominical un programa dedicat a Verdi i a la cançó romàntica, amb localitats amb un preu únic de cinc euros.

El cicle ‘Les Arts és Lied’ rep el 12 de febrer la visita d’un dels tàndems més respectats del gènere: el baríton Christian Gerhaher i el pianista Gerold Huber amb obres de Schumann i Debussy en el faristol. Les Arts informa que, amb motiu del toc de queda, el recital del baríton alemany començarà a les 19.00 hores.

El dia 13 de febrer, el Teatre Martín i Soler acull l’estrena de ‘L’isola disabitata’, de l’espanyol Manuel García, una òpera de cambra concebuda per a quatre cantants i acompanyament pianístic protagonitzada pels joves talents del Centre de Perfeccionament. Les Arts oferirà tres funcions per al públic general (13, 19, 21) i dues educatives (16 i 24) d’aquest títol que es representa en un muntatge d’Emilio Sagi. Les Arts comunica que la funció del dia 19 començarà a les 19.00 hores.

Canvis i devolucions

En els pròxims dies, Les Arts informarà els afectats per la reorganització dels espectacles sobre els procediments de canvi o devolució de les localitats.