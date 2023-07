Les músiques de María José Llergo, Sandra Monfort, L’Arpeggiata i Maria del Mar Bonet commouran al Teatre Romà

L’acústica del Teatre Romà de Sagunt eleva qualsevol proposta musical interpretada al seu recinte. Així succeirà amb els espectacles previstos per al 40 aniversari de Sagunt a Escena. El festival organitzat per l’IVC ha programat música barroca, folk mediterrani, sons electrònics i flamenc d’arrel projectat en el futur.

“La música suposa un important element de coneixement i transmissió de la cultura. Les propostes d’aquesta 40 edició de Sagunt a Escena ens conviden a fer un recorregut per les tradicions del Mediterrani, la seua diversitat, la seua singularitat i, al mateix temps, la seua universalitat”, ha declarat la directora del festival, Inma Expósito.

El 10 d’agost, el teatre acollirà la travessia musical pel Mare Nostrum de L’Arpeggiata i Maria del Mar Bonet, en una coproducció de Sagunt a Escena amb els festivals de Pollença i Torroella de Montgrí. Els concerts de la formació instrumental de música antiga i tradicional, vocal i instrumental combinen subtilesa i tècnica a parts iguals, executats amb un mestratge que transcendeix en el temps, instal·lada en la memòria dels seus oïdors.

L’Arpeggiata, encapçalada per l’arpista i directora d’orquestra austríaca Christina Pluhar, ha invitat a Maria del Mar Bonet. Un ‘ensemble’ barroc, integrat per alguns dels millors solistes de l’actualitat, un diàleg obert entre els instruments de la tradició mediterrània acompanyats per la veu de l’alt Vincenzo Capezzuto i els balls d’Anna Dego.

Les dualitats de Llergo i Monfort

El 16 d’agost, hi arriba el flamenc de María José Llergo, el flamenc de la qual presumeix d’arrels àrabs. L’artista va ser Premi Goya a la millor cançó 2022. A l’octubre presentarà el segon àlbum, del qual Sagunt escoltarà el primer ‘single’ d’avançament, ‘Rueda, rueda’.

A l’escenari del Teatre Romà serà precedida pel folk electrònic de l’alacantina Sandra Monfort, una artista que combina la tècnica amb la intuïció, la tradició i l’avantguarda.

Així ho van reconéixer els Premis Carles Santos, amb els reconeixements a artista revelació i millor disc de 2021 al seu debut, ‘Niño Reptil Ángel’ (Hidden Track, 2021).