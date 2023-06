Les Trobades 2023 s'acomiaden a Viver després de reunir 150.000 persones en les 22 “festes de la llengua”

Escola Valenciana ha tancat el calendari de Trobades 2023 aquest cap de setmana a Viver. El municipi de l’Alt Palància ha acollit aquest matí l’última de les 22 festes de la llengua, que han reunit més de 150.000 persones arreu del País per tal situar l’educació en el centre de l’acció pel clima i reivindicar l’ensenyament i l’aprenentatge en valencià, sota el lema “Recuperem el verd amb Carme Miquel”.

L’entitat ha reivindicat la figura de la primera presidenta de l’entitat en els seus vessants de mestra, escriptora, ecofeminista i activista per la llengua, companys compromesa amb el canvi educatiu i social, gran defensora de l’ensenyament en valencià.

La presidenta d’Escola Valenciana, Alexandra Usó i Cariñena, ha destacat la vitalitat i plena vigència de les Trobades, que esdevenen “espais de celebració i de lluita, d’intens i compromés treball col·lectiu i cooperatiu, on compartim temps lúdic i acció política envers la llengua, la cultura i el territori”“. Usó ha remarcat l’alta participació de l’edició 2023 i la implicació de nombrosos agents del territori, com comunitats educatives, associacions, colles de cultura popular, institucions, editorials i activistes. En aquest sentit, Usó ha remarcat la transversalitat de les Trobades, ”on participen persones de totes les comarques del País Valencià, de nord a sud, per a defensar l’ensenyament en valencià, un dels trets més importants que tenim com a poble“.

Viver, l’Alt Palància

La presidenta d’Escola Valenciana ha posat d’exemple la Trobada de Viver, que demostra com “el valencià és un element d’unió i de vertebració, patrimoni cultural de totes les valencianes i els valencians, tinguen la llengua d’origen que tinguen”. A les Trobades de l’Alt Palància, l’entitat reivindica que “l’ensenyament vehiculat majoritàriament en valencià és el més òptim perquè l’alumnat siga competent en valencià i castellà, a més de facilitar l’aprenentatge d’altres llengües estrangeres com l’anglés”.

La Trobada, organitzada per Escola Valenciana i l’Ajuntament de Viver, ha començat amb l’acte de lliurament del Premi Sambori comarcal a l’auditori municipal. Seguidament, la plaça de l’Ajuntament ha acollit els diversos tallers, a càrrec dels Instituts IES Jerica-Viver i IES Cueva Santa. Per últim, ha tingut lloc l’actuació musical del grup Trobadorets“, que ha tancat la Trobada.

A aquesta Trobada han participat, a més, el president d’Escola Valenciana, Pablo Montaner i Brotons; lla tresorera d’Escola Valenciana, Maria Nebot i Calduch; la presidenta de la Fundació Sambori, Laura Font i Pérez; i Joan Andreu Bellés, del Voluntariat Lingüístic de la Universitat Jaume I.

Les Trobades 2023

Amb la celebració de Viver, Escola Valenciana conclou les Trobades 2023, que han portat el nom de Carme Miquel i Diego i de la sostenibilitat arreu del País entre els mesos de març i juny. Així, la imatge, de l’il·lustrador valencià Paco Giménez, Premi Nacional d’Il·lustració 2019, “vol representar que som terra i que el seu somriure tan especial, com a símbol d’esperança, ens acompanya en la tasca de recuperar tot allò que encara no hem perdut”, segons l’autor.

A propòsit de les Trobades, Escola Valenciana ha estrenat l’exposició “Carme Miquel i Diego: una mestra del País”, una exposició itinerant amb què l’entitat promou la figura de Carme Miquel i recorre els últims setanta-cinc anys d’educació renovadora al País Valencià de la mà d’una companya i referent compromesa amb el canvi educatiu i social, fundadora del moviment cívic Escola Valenciana. A més, ha editat cinc unitats didàctiques adreçades als centres educatius per tal de difondre la seua acció i llegat entre l’alumnat.

Igualment, ha encarregat la cançó de les Trobades 2023 al grup El Diluvi, que, amb títol “Terra que no oblida” ha volgut fer consciència per a “adonar-nos del mal que estem fent a la natura i la responsabilitat que tenim com a societat d’estimar-la i cuidar-la cada dia”, ha explicat Flora Sempere.

Les Trobades 2023, també, han sigut un any més exemple de col·laboració i cooperació amb entitats locals i el teixit associatiu de les comarques del nostre país. Entre altres, Escola Valenciana ha renovat la col·laboració amb l’editorial Bromera, amb qui ha llançat la campanya “Amb el valencià, fem pinya”.