El llegat de Max Aub ingressa en la Caixa de les Lletres de l’Institut Cervantes

“S’escriu per quedar i, si no s’aconsegueix, res té sentit”, són les paraules de Max Aub triades per Luis García Montero, director de l’Institut Cervantes, en obrir la Caixa de les Lletres que acull el llegat de l’escriptor. En les seues paraules, destaca el poeta, “no hi havia vanitat, hi havia consciència de la història”.

Dilluns passat es va celebrar l’acte, que culmina el 50 aniversari de la mort de l’escriptor, una de les veus de l’exili espanyol. El llegat incorpora una selecció de l’obra de l’escriptor, que inclou una còpia de La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco, així com Campo de sangre, Crímenes ejemplares o Vida y obra de Luis Álvarez Petreña i alguns escrits fruit de la seua col·laboració en revistes com Sala d’espera. També la revista El Correo de Euclides amb que Aub felicitava per Nadal.

Entre els objectes personals que es recullen en la caixa 901 de la institució es troba la paleta amb què Aub va pintar els quadres d’un dels seus personatges més coneguts: Jusep Torres Campalans. L’autor concep Campalans, protagonista de la novel·la homònima, com un pintor cubista, fill de pagesos que emigra a París. En aquesta ciutat entra en contacte amb les avantguardes i confraternitza amb artistes com Pablo Picasso, Amedeo Modigliani o Piet Mondrian. Després de l’esclat de la guerra, Campalans es trasllada a Mèxic, on acaba els seus dies segons la biografia inventada per Aub.

El director de l’Institut Cervantes assenyala que Aub “representa aquesta manera de transmetre la memòria com a part del sentit de pertinença. Amb els seus Campos va rebre l’herència de Galdós i va deixar un camí pel qual han continuat treballant els escriptors espanyols en l’actualitat”. Per a ell, prossegueix García Montero, “l’important no va ser véncer o ser derrotat, estar o ser bandejat, l’important va ser donar testimoniatge de la dignitat humana amb què ha d’enfrontar-se qualsevol atzar”.

En l’acte, la directora de la Fundació Max Aub i neta de l’autor va posar en valor: “Crec que al meu avi li agradaria aquest acte, per ser de l’Institut que porta el nom del seu admirat Cervantes i per ser la institució que s’ocupa de cuidar la llengua que ell va triar com a pròpia, que tant va voler, va cuidar i es va esforçar a conéixer i dominar”.