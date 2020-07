El Magnànim anuncia els guanyadors i guanyadores dels Premis València i València Nova 2020

La Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d’Estudis i d’Investigació ha donat a conéixer aquest diamarts en roda de premsa els guardonats dels Premis València i València Nova. En aquesta edició de 2020 s’han atorgat guardons en totes les modalitats i la participació ha augmentat en quasi el doble d’obres presentades, respecte a l’any anterior, arribant a un total de 768.

Jaume Benavente ha guanyat el Premi València de narrativa en valencià i el València Nova de la mateixa categoria ha sigut per a Mariló Álvarez. Per la seua banda, Ismael Carretero i Laia Fontana han sigut guardonats en les de poesia en valencià. Totes les obres seran publicades per Bromera la pròxima tardor.

Els sis jurats s’han reunit virtualment durant els dies 20, 21 i 22 de juliol, encara que l’anunci dels guanyadors i guanyadores junt amb l’apertura de la plica ha estat a càrrec de la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josep Amigó; el director del Magnànim, Vicent Flor, i el cap de serveis administratius de promoció cultural, Josep Vidal, qui ha actuat com a secretari. Un portaveu del jurat de les diferents categories ha estat present de manera telemàtica i ha llegit la deliberació en directe.

Un mosaic universal que comença a Xile

Somnis de Valparaíso de Jaume Benavente ha sigut l’obra guardonada pel jurat format per Francesco Ardolino, Pilar Argudo, Maite Monar i Gonçal López-Pampló en la categoria de narrativa en valencià del premi València. Una obra amb “gran ambició literària i de dimensió universal”, ha explicat el jurat.

La trama principal es desenvolupa a Xile, però els personatges tenen procedències diverses. Gràcies a aquest mosaic s’uneix la vida quotidiana del Xile actual amb fils narratius que ens transporten a diferents escenaris del passat. El jurat ha destacat especialment la construcció de l’argument i el domini de les distintes tècniques narratives que s’hi despleguen.

"La taxidèrmia capgirada"

El premi València Nova de narrativa en valencià ha sigut La taxidermista d’emocions, de Mariló Álvarez Sanchis. Una novel·la en la qual es descobreix una veu narrativa que domina l’ofici i que és capaç de construir una història amb gran entitat.

El jurat ha valorat especialment l’ús dels diàlegs, els salts temporals de la trama i els escenaris i el temes triats. També ha subratllat la riquesa que aporta l’ús d’epígrafs de cançons actuals en diferents idiomes. Finalment, el jurat considera molt encertat el motiu de la ciència de la taxidèrmia que es capgira gràcies a l’adjectiu emocional i dona una altra mirada sobre el concepte.

Un cant a la ciutat de València

Ismael Carretero Ruiz ha aconseguit el premi València de poesia en valencià amb l’obra Adonisíada i després. El jurat format per Jaume Cristòfol, Teresa Pasqual, Bengonya Mezquita i Josep Antoni Fluixà han qualificat l’obra com divertida, lliure, radical, d’una gran càrrega dramàtica, però sense caure en el malditisme. Un cant a la ciutat de València i a alguns dels seus poetes emblemàtics. Una obra sorprenent que colpeix i emociona amb un lirisme trencador.

Un afany de recuperar la tradició cultural literària

Pel que fa a la categoria de poesia jove en valencià, l’obra que s’ha fet amb el guardó és Rondalles i altres veritats. L’obra de Laia Fontana destaca pel seu afany de recuperar la tradició cultural i literària popular més nostra i per l’encert amb el to amb què diu les coses. A més, els seus versos curts fan la lectura de l’obra àgil i li donen una estil literari que s’aproxima al món de les cançons.