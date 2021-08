Migro Danza saca su bestia enmascarada

Una obra de teatro y danza sobre al necesidad de liberarse, cargada de carácter, improvisación y “experimentación con todos los sentidos”. Así se presenta Cap II: Gilipolleces, el nuevo espectáculo de la compañía Migro Danza, que se estrena del 9 al 12 de septiembre en el Teatro Círculo de Benimaclet. Protagonizada por Ana Manzanera, Dahiana Betancourt, Manel Ferrándiz y Edu Quintana, y enmarcada dentro del programa de Residencias de Graners de Creació, cuenta la historia de cuatro personajes, cuatro bestias enmascaradas, que se encuentran en una casa cualquiera.

(Cap. II) Gilipolleces es la continuación de (Cap. I) Impolítico, estrenada en 2019 en el festival Russafa Escénica de València. Esta segunda pieza lleva más de un año esperando para poder estrenarse, tras ser aplazada por la pandemia. Tal como avanza el director de Migro Danza, Edu Quintana, en el escenario se verán “cuatro animales, cuatro pensamientos, cuatro personalidades, que tienen una reunión”. La escenografía, firmada por Nataly Prada, provocará que el espectador se sienta dentro de un set de televisión (o algo parecido a estar asistiendo en directo a un reality), con un decorado lleno de colores saturados y estética 'almodovariana'.

“Los personajes de esta obra tienen ganas de desprenderse de sus problemas, de sus miedos, de sus rabias: quieren desnudarse, liberarse”, asegura el creador de la pieza. Los intérpretes salen al escenario con unas máscaras para trabajar “desde lo animal” en un intento de buscar “algo dentro de nosotras”. El espectáculo cuenta con la música original de Branko Strahinja y la producción de Josep Navarro.

El toque personal de cada una de las artistas es más que fundamental en este espectáculo, que no sigue ningún guión. “Dentro de todas estas improvisaciones atrapamos, escribimos y elaboramos desde lo individual. Si no fuese así, la pieza no tendría esa magia que siempre he querido buscar con las obras. Si algún día alguna de las artistas no está, se va esa parte que la hacía mágica”. De hecho, el estreno ha esperado hasta ahora porque una de las intérpretes se lesionó el pasado mes de marzo, cuando estaba previsto su segundo estreno, también frustrado. Esta tercera vez será la vencida.

Jóvenes y diversos, la esencia de Migro Danza

Migro Danza es una compañía emergente valenciana creada en el año 2016 por Edu Quintana. Ese año se estrenaron con su primera pieza de danza Perro en el festival Benimaclet ConFusion y le siguió la obra Aquí gritarán los mudos, presentado en el Circuito Bucles. Con su espectáculo The Cover, en 2018, obtuvieron la mención a mejor coreografía del Certamen DelMar, organizado en el centro cultural Rambleta, y segundo premio en el festival Ibi Joven. Ese mismo año también fueron invitados a participar en Ciutats Defensores de Drets Humans.

Con (Cap. II) Gilipolleces se suben al escenario cuatro artistas muy jóvenes, con mucho que enseñar y con orígenes y formaciones diversas que enriquecen a la compañía. En el espacio Lecoffrededanza, en Mislata, es donde han preparado esta pieza de danza contemporánea que, según sus protagonistas, mezcla “el teatro físico con la esencia particular de las bailarinas”. “Estas cuatro personalidades somos las cuatro enmascaradas, que estamos sacando ese demonio, esa bestia, esa cosa que llevamos dentro, disfrazada con estos personajes”, concluye el bailarín y director de esta obra colectiva.