La Plaça del Llibre de València arranca recuperant “l'alegria” de les visites escolars

La novena edició de la Plaça del Llibre de València arranca aquest dimecres 27 d'octubre recuperant una de les seues essències: la presencialitat de l'alumnat dels centres escolars. Des de bon matí, desenes de xiquets i xiquetes han visitat la plaça de l'Ajuntament de València per a gaudir d'aquest gran esdeveniment literari, que s'allarga fins al dilluns 1 de novembre. Entre les més de setanta activitats culturals programades trobem música, dansa i teatre per a tots els públics, a més de les esperades presentacions i tertúlies amb autors i autores.

L'any passat l'organització va celebrar aquesta trobada amb el llibre en valencià amb restriccions degudes a la situació sanitària entre les quals estava la cancel·lació de les visites de l'alumnat d'escoles i instituts. És per això que l'organització ha volgut destacar “l'alegria i la sensació de festivitat” que dóna recuperar aquest vessant tan important, ja que gran part de la programació de la Plaça del Llibre està enfocada als centres escolars, sobretot els matins dels dies lectius 27, 28 i 29 d'octubre.

A més a més, entre les activitats per a públic infantil es troben tallers d'animació lectora i manualitats (dimecres 27 i dijous 29, de 17 a 20 hores), organitzat per les Biblioteques municipals de València; propostes per al foment de la lectura a secundària (dijous de 17:30 a 20:30 hores), a càrrec de Cefire i Fundació FULL; o l'espectacle de titelles Qui ve a prendre el te de Titelles La Matallina (divendres 29 a les 17:15 hores), organitzat per la Fundació FULL, entre altres.

💥 JA LA TENIM ACÍ! 💥 Torna la Plaça del Llibre de #València 📍 a la Plaça de l’Ajuntament, del 📆 27 d’octubre l’1 de novembre



👇🏼🧵 OBRIM FIL AMB LA PROGRAMACIÓ https://t.co/dsNz5uPc5U pic.twitter.com/OlZS7P169v — Plaça del Llibre (@placadelllibre) 25 de octubre de 2021

La Plaça del Llibre, que l'any passat va rebre més de 10.000 visitants, també inclou propostes per a tota mena de públic com les taules redones, les presentacions de llibres, les tertúlies o els concerts. Per exemple, aquest dijous es presenta, a les 18:40 hores, Isabel escrigué lo llibre de Rosa Sanchis i Una nit sense vent de Mercé Claramunt, organitzat per Bromera Edicions. O el divendres, a les 17:20 hores, es presenta l'Obra narrativa completa d'Ernest Martínez Ferrando (editat per la Institució Alfons el Magnànim) amb la participació d'Enric Estrela, Vicent Alonso i Enric Soria. Eixa mateixa vesprada, a les 20:00 hores, tindrà lloc el concert d'Aina Palmer.

I més enllà de l'extensa programació, tot un món de llibres (aquesta edició hi ha més de 7.000 títols de venda) esperen el seu pròxim lector en les habituals casetes on llibreters i llibreteres i les editorials (participen 58 editorials de tot el País Valencià) han reunit totes les novetats i les millors obres dels seus fons.

📢Hui comença la 9a edició de la @placadelllibre de València!



La podreu trobar des de hui fins al dilluns a la Plaça de l'Ajuntament.



I nosaltres farem un parell de presentacions! ⬇️🧵 pic.twitter.com/0fYMtXdVvV — Sembra Llibres (@SembraLlibres) 27 de octubre de 2021

Quant a les mesures sanitàries, aquest any es poden tocar els llibres amb total llibertat, passejar per dins de les casetes i assistir a les xerrades en grups, sempre que es respecte l'ús obligatori de la mascareta. També hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic en diferents punts de l'espai com en l'entrada i en les casetes.

Quatre capitals literàries

Aquest festival literari ve precedit per la Plaça del Llibre de Castelló, que tingué lloc la setmana passada, i també per l'èxit de convocatòria en primavera de la cinquena edició de la Plaça del Llibre d'Alacant i la de Gandia, que va rebre 4.500 visitants en la seua primera edició. La Plaça del Llibre també està disponible de forma virtual. L'organització va crear l'any passat el portal web de la seua llibreria virtual amb 15.000 títols disponibles de tots els gèneres.

La Plaça del Llibre és un projecte coordinat per la Fundació FULL – Fundació pel Llibre i la Lectura i organitzat amb la col·laboració de l’Associació d’Editorials del País Valencià, el Gremi de Llibreters Independents de les Comarques d’Alacant, el Gremi de Llibreters de Castelló i Comarques, l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i Acció Cultural del País Valencià. La iniciativa, que forma part del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura 2017-2021 (PVFLL), també compta amb el suport de la Generalitat Valenciana i Escola Valenciana, a més d’entitats corresponents a cada ciutat participant.