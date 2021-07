Música en directo y noches de comedia para este agosto en el Centre del Carme

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) recorre casi un siglo de comedia europea en su CCCCinema d’Estiu, que un año más apuesta por las risas en las noches de agosto con temáticas que ponen “el mundo del revés, cuestionando tabúes o removiendo conciencias”. Así, del 3 al 29 de agosto, tendrá lugar esta nueva edición del ciclo '¿De qué nos reímos en Europa?'. En total, 24 comedias escogidas de todo el continente, muchas de ellas nunca estrenadas en España, que se proyectarán al aire libre, con entrada gratuita, en versión original con doble subtitulado en castellano y valenciano.

El cine de Bulgaria, Finlandia, Checoslovaquia, Austria o Tayikistán convivirá con el de países de un humor más reconocible y junto a títulos españoles como ‘Dripping’ que cumple 20 años o ‘¡Vivan los novios!’ con la que el CCCC se suma al homenaje a Luis García Berlanga en su centenario.

Las sesiones arrancan el martes 3 agosto con la “locura checa” del ciclo ‘Príbehy obycejného sílenství’ (Dirección equivocada, 2005) de Petr Zelenka, un cineasta obsesionado por la soledad y el abandono que construye personajes imprevisibles. La potencia de su cine es que siempre se adelanta a ese espectador curtido, empeñado en adivinar o querer anticiparse al desarrollo de la trama. Por una vez seguramente tomará una dirección equivocada.

Diez años después de haber ganado el Óscar por ‘Kolya’, Zdenek y Jan Sverák brindaron una entrañable comedia que atenta contra el vacío o esa inhumación prematura a la que muchas veces se somete a personas de la tercera edad. Josef Tkaloun, interrumpe su jubilación para atender a sus ‘Sueños de juventud’ (2007). Y es que por desgracia, nuestra civilización no tiene tiempo para los sueños. No hay dinero en ellos, afirma Jan Svankmajer. Sin verbalizar ni utilizar un sólo diálogo, este artista reúne en ‘Los conspiradores del placer’ (1996) seis ejemplos de subversión, fetichismo y transgresión en torno a la búsqueda del placer y sus extraños rituales.

Dos sesiones especiales

El primer domingo del ciclo, el 8 de agosto, habrá un espectáculo a cargo de dos músicos experimentales: el valenciano Dr. Truna (Andrés Blasco) y el británico Mike Cooper. El dúo ha compuesto una banda sonora para ‘Die Puppe’ (La muñeca, 1919), una obra maestra de Ernst Lubitsch que, según el Dr. Truna, “toca de manera ingeniosa el concepto de autómata. El trabajo de Mike Cooper y mío supondrá un contrapunto cargado de sonoridades exóticas y fantásticas”.

El sábado 21 se celebran los 20 años de ‘Dripping’, una película valenciana que urge redescubrir. Aparte de su visión mordaz del mundo del arte, es un documento muy valioso de la ciudad de València, pues transcurre en lugares tan emblemáticos como lo fue la Sala La Gallera, el IVAM o el propio Centre del Carme. Una nueva copia restaurada en 4K será proyectada con presencia de su director, Vicent Monsonís, y varios miembros del equipo.

¡Viva Berlanga!

Con la proyección de ‘Vivan los novios’ (1970), el 5 de agosto, el CCCCinema se suma al circuito de homenajes por el centenario de quien fue un verdadero maestro de la comedia, Luis García Berlanga. Muy apreciada por sus autores, Azcona y Berlanga, pero incomprendida en su momento, esta película rabiosa supuso su primera incursión en el cine en color.

El B/N es el color del cine, decía Berlanga. Por eso no es extraño que cineastas contemporáneos como Ivaylo Hristov sigan utilizándolo. Su película, ‘Karatsi’ (Perdedores, 2015) saca mucho partido a la trama de grises o los contrastes de luz, ideales para retratar esa juventud búlgara desnortada que sufre la carencia de un pasado ejemplar y un horizonte con futuro. En Atenas parece que esa situación se mantiene en el umbral de los treinta. Pero Nikos no desespera en ‘Ftina tsigara’ (Cigarrillos baratos, 2000), y exprime cada noche ociosa con ingenio y poesía. Como él mismo se define es un coleccionista de momentos. Los mismos que no dejan escapar los protagonistas de ‘Santa Maradona’ (2001), demasiado descarados, divertidos y bellos para dejarse vencer por el fracaso.

Lo que el sistema te niegue, tómalo. Todo menos dejar que te acomplejen o entierren en vida, que es lo que practica la protagonista de ‘Keiner liebt mich’ (Nadie me quiere, 1994) de Doris Dörrie. La cineasta ironiza nuevamente sobre ese pensamiento occidental obsesivo, que se comprime ante la ausencia preocupante del amor. Un aprendizaje que se vislumbra en ‘Diabolo Menthe’ (Peppermint Soda, 1977), el espléndido debut de Diane Kurys que disecciona su entrada a la adolescencia evitando endulzar sus recuerdos. Curso del 63. Anne tiene 13 años, espía los amoríos de su hermana mayor, sueña con llevar medias, y deja que la seduzcan en los bailes. Pero luego sigue siendo esa niña que pide peppermint en los bares a falta de no conocer otra cosa.

Próxima parada: París

“En París, la gente come mejor y hace el amor, bueno, quizá no mejor pero sin duda más a menudo” con esta ironía presentaba Billy Wilder la ciudad de los amores posibles en ‘Ariane’ (1957). Un cliché que se tambalea en cuatro (tragi)comedias muy próximas en el tiempo: ‘Caprice’ y ‘Les deux amis’ del 2015, ‘Paris pieds nus’ (2016) y la película que cierra: ‘Mr &Mme Adelman’ (2017).

El CCCCinema se podrá disfrutar cada noche, excepto los lunes, a las 22 horas, con entrada gratuita y reserva previa. Las sesiones estarán precedidas por una breve presentación del coordinador del ciclo, Daniel Gascó.