Las Naves acull la presentació del projecte Anuari Cultural Valencià 2020

El centre Las Naves acollirà dimarts que ve 6 d'abril, a les 11 hores, la presentació del projecte Anuari Cultural Valencià 2020, una publicació coeditada per la Institució Alfons el Magnànim i Eina Cultural, que fa un repàs al panorama cultural valencià en un any marcat per la COVID-19. La publicació aspira a ser una eina per a promoure un debat sobre l'estat de la cultura en la Comunitat Valenciana i els reptes que té al davant en una conjuntura marcada per la crisi i la inflexió que ha suposat la pandèmia.

L'Anuari Cultural Valencià 2020 recull més de quaranta reportatges, entrevistes i articles d'opinió elaborats per destacats periodistes culturals valencians, experts de la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València, així com gestors culturals i especialistes en les diferents matèries. A més, la publicació es complementa amb una àmplia documentació estadística que permet radiografiar el sector, a més d'un directori d'entitats i centres culturals de la Comunitat Valenciana.

A través de les seues més de dues-centes pàgines, l’Anuari Cultural Valencià 2020 aborda qüestions com l'impacte que la pandèmia ha tingut en el món cultural valencià, la situació de sectors culturals com les arts plàstiques i visuals, la música, les arts escèniques, l'audiovisual o la indústria del videojoc. Així mateix, la publicació també aborda qüestions transversals com gènere i cultura, els reptes de la inclusió social, el patrimoni cultural, la nova realitat digital, l'acció de les fundacions culturals, el turisme cultural o l'estat del periodisme cultural en la Comunitat Valenciana.

L’Anuari Cultural Valencià 2020, que es distribuirà per a la seua venda en la segona quinzena d'abril, comptarà amb una edició impresa en valencià i una edició bilingüe digital per a descàrregues, a més de comptar amb una pàgina web per a consultes en línia. A més de la coedició entre la Institució Alfons el Magnànim i Eina Cultural, el projecte ha comptat per a la seua execució amb el patrocini del Institut Valencià de Cultura, la regidoria d'Acció Cultural de l'Ajuntament de València i el centre Las Naves, així com amb la col·laboració de la Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques, el Consell Valencià de Cultura, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València i la Fundació Bancaixa.