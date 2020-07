‘Parásitos’, ‘Dolor y Gloria’ o el preestreno de ‘La boda de Rosa’, en la Filmoteca d’estiu 2020

Del 31 de julio al 30 de agosto, los Jardines del Palau de la Música de València acogen un año más la proyección de las películas programadas por la Filmoteca d’estiu 2020. Este año, tal como explican en su web, será obligatorio el uso de mascarillas en todo el recinto y se deberá respetar la distancia de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias (1,5 metros).

La programación de esta edición se divide en dos ciclos. El primero el ya tradicional ‘Cosecha de premios’ en el que se recuperan las películas ganadoras de los principales galardones de cine. Se proyectarán Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar (31 de julio, 1 y 2 de agosto); Vivir dos veces de María Ripoll (8 y 9 de agosto); La favorita de Yorgos Lanthimos (13 y 14 de agosto); Buñuel en el laberinto de las tortugas de Salvador Simó (21 y 22 de agosto); y Parásitos de Bong Joon Ho (28, 29 y 30 de agosto).

El siguiente ciclo de esta edición tiene por título ‘Summer Was Sexy’, que tiene el objetivo de “restaurar aunque solo sea en pantalla, los besos y las caricias que la covid nos ha robado”. La selección de películas de este ciclo refleja esa diversidad con películas de cine americano, francés, alemán, japonés y español, pertenecientes a diferentes épocas y estilos.

Abrirá el ciclo la película Suc de Síndria de Irene Moray (3 y 4 de agosto), y le siguen los títulos Call Me By Your Name de Luca Guadagnino (6 y 7 de agosto); Gente en domingo (3 y 4 de agosto), una deslumbrante joya del cine mudo, inexplicablemente poco conocida a pesar de estar firmada por Ulmer, Siodmak y Wilder; o hitos del cine popular ochentero como Dirty Dancing de Emile Ardolino (25 y 27 de agosto); Buenos días, tristeza de Otto Preminger (18 y 20 de agosto); y Aguas tranquilas de Naomi Kawase (23 y 24 de agosto).

Al margen de ambos ciclos, el 17 de agosto tendrá lugar el preestreno de la última película de Icíar Bollaín. La boda de Rosa, rodada en València y Benicàssim y con producción valenciana de Turanga Films y el Institut Valencià de Cultura. Será presentada por el equipo de la película.

Igual que otros años, no se permitirá el acceso al recinto una vez comenzada la proyección y está prohibido introducir envases de vidrio, latas y objetos punzantes. Tampoco se podrá entrar con animales, excepto perros guía. El abono habitual de La Filmoteca no es válido para la Filmoteca d’estiu y la organización se reserva el derecho a suspender las sesiones a causa de inclemencias meteorológicas. Las sesiones inician a las 22:30 horas y la apertura de la taquilla se hará a partir de las 21.00 horas con un precio por entrada de 3’5 euros.